Программа туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта

Третий этап программы по возврату денег за туры по России стартует уже завтра и продлится до 15 июня. В этот период можно будет вернуть 20% за поездки внутри страны. В само путешествие нужно отправиться до 30 июня.

О старте третьего этапа акции объявила сегодня на выставке MITT в Москве глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, условия акции останутся такими же, какими были во время второго этапа. То есть можно будет вернуть на карту «Мир» 20% от стоимости тура или бронирования отеля, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить услугу нужно до 15 июня, а в путешествие отправиться до 30 июня.

Таким образом, высокий туристический сезон акция кешбэка не захватывает. Цель акции – поддержать туризм в межсезонье. По словам Догузовой, весной в России много вариантов отдыха: есть курорты, где еще можно кататься на лыжах, а ближе к лету стартует речная навигация.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал старт третьего этапа программы. На нее выделили 2 млрд рублей. «Это позволит снизить для туристов стоимость около 300 тысяч услуг, даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах», – сообщил глава кабмин

Как сообщал «Новый День», первый, «пробный», этап акции кешбэка был запущен в конце августа 2020 года и продлился всего неделю. Тогда для возврата средств за туры по России нужно было соблюсти множество условий. Второй этап стартовал в октябре и длился полтора месяца, а условия стали более лояльными. За туры по России можно было вернуть до 20% на карту «Мир», но не более 20 тысяч рублей. Для бронирования были доступны как комплексные туры, так и отдельно отели. По информации на конец 2020 года, за два этапа кешбэка участниками программы стали около 300 тысяч человек, они приобрели туров на 6,5 миллиарда рублей. Возвраты составили около 1,2 миллиарда.

Москва, Анастасия Истомина

Москва. Другие новости 16.03.21

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