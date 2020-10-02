Глава «Турпомощи» про новый закон о туризме: «Россия не собирается отгораживаться железным занавесом»

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал намерения Ростуризма полностью переработать существующий федеральный закон «О туризме», сделав упор на развитие путешествий внутри страны. По мнению эксперта, это вовсе не значит, что Россия хочет вернуть железный занавес. Зачем менять закон и чем это грозит туррынку – в мини-интервью «Нового Дня».

На днях на «Российских неделях ГЧП 2020» глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что в будущем закон «О туризме» будет полностью переработан. «Мы с Государственной думой договорились о том, что будем писать вместе с экспертным сообществом, бизнесом, туротраслью новый закон о туризме, который закрепит приоритет развития внутреннего и въездного туризма, будет на совершенно новом качественном уровне позволять обеспечивать права наших туристов, которые путешествуют и по России, и за рубежом», – цитируют Догузову федеральные СМИ.

«Новый День» пообщался с главой ассоциации «Турпомощь» Александром Осауленко, который вошел в экспертный совет по работе над новым законом, чтобы узнать – зачем это надо отрасли и туристам.

– Александр Павлович, всех в первую очередь волнует вопрос: не означает ли принятие нового закона, где будет сделан упор на внутренний туризм, создания искусственных ограничений для туризма выездного?

– Я понимаю, о чем вы говорите. У кого-то действительно может возникнуть такое сомнение – а не возвращаемся ли мы к старым временам, когда за границу будут пускать только избранных? Тем более сегодня пандемия и прочие условия. Но нет, конечно, не возвращаемся. По заявлениям первых лиц страны, Россия от всего мира не собирается огораживаться железным занавесом. Сегодня в наиболее экономически развитых странах доля внутреннего туризма превышает 50%. И Россия не может быть исключением в этом плане, но до этого года была.

– Если бы не было пандемии, не было бы и нового закона?

– У нас есть русская поговорка, которая хорошо отражает наш менталитет во всех смыслах: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В этом году пришла пандемия – впервые государство целенаправленно финансово, организационно, законодательно поддержало внутренний туррынок. Программа кешбэка будет запущена уже второй раз, и даже по сравнению с ее первым этапом условия стали более либеральными. Кроме этой программы, запущена программа грантов на развитие туристической инфраструктуры внутри страны, уже подано в Ростуризм более 2 тысяч заявок. Запущена программа субсидирования перевозки в рамках формирования внутреннего турпродукта. То есть у нас постепенно формируется целая система поддержки внутреннего туризма и, надеюсь, она будет развиваться. А для этого нужна ясная правовая основа – для этого и планируется делать новый закон «О туризме».

– Обсуждения уже ведутся – что именно изменится в законе? Какие там появятся поправки?

– Сейчас есть только намерения, еще нет даже концепции. Но совершенно точно надо закон дополнять. Потому что с 2011-2012 годов почти постоянно вносились поправки в то, что касалось выездного туризма. И этот сегмент на сегодня довольно хорошо «зашлифован», поправки обсуждались и с бизнесом, и с властью, и туркомпании, турист, в рамках выездного рынка сегодня хорошо застрахован.

Что касается внутреннего и въездного туризма, кроме главы первой ФЗ «О туризме», где даны определения этим видам туризма, далее никакой конкретики нет. И это мешает развитию направлений. То есть в части внутреннего туризма закон действительно нужно прорабатывать почти с нуля.

– Еще одно законодательное изменение, которое ждет рынок, – это принятие закона о едином реестре турагентств, который предполагает, что агенты смогут работать с операторами только при наличии прямых договоров. Уйдут ли тогда с рынка центры бронирований, которые в последнее время заявляют о приостановке работы (в Екатеринбурге закрылся «Клео тур», в Челябинске – «Дан»)?

– Это сложный вопрос. Есть Гражданский кодекс РФ, который не запрещает субагентсткую деятельность. И ГК РФ выше отраслевых законов. Поэтому, думаю, если бизнесу будет выгодно, чтобы продолжали существовать сетевые центры, они будут существовать. Туроператоры вряд ли будут заключать договоры с маленькими региональными турагентствами, нет смысла заключать договор ради одной заявки. Такие сетевые компании выполняют такую же функцию, как крупный оптовик в продажах на потребительском рынке. Но в какой форме будут существовать такие компании – вопрос, возможно, они видоизменятся.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 02.10.20

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