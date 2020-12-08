Министр – туротрасли: «Потерпеть. Другого варианта у нас нет»

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, выступая на открытии отчетно-выборного собрания Уральской ассоциации туризма, попросил участников отрасли «держаться».

«Понимаю, как вам тяжело, и губернатор понимает, и, думаю, президент понимает, как тяжело. И кроме как смириться с этой мыслью, другого ничего нет. Самое правильное в данной ситуации – думать, как жить дальше, как выстраивать бизнес, – сказал он. – Правда, держитесь. Другого у нас у всех нет. Но, надеюсь, после первого квартала 2021 года ситуация будет выправляться. Говорю осторожно, но мы надеемся. Другого варианта, кроме как потерпеть, у нас нет».

Василий Козлов также попытался обнадежить представителей туристической отрасли тем, что после массовой вакцинации ситуация исправится.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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