«Госпомощь по сути не вылилась ни во что»: турбизнес снова в ожидании краха

Крупный туристический бизнес в России не ощутил господдержку, его обороты не восстановились, а объявленная отсрочка уплаты налогов до конца 2020 года ситуацию не спасет. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, помочь могло бы снижение налоговой ставки или полная отмена каких-либо видов налога – обращение по этому поводу направлено главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

«В нашем случае вся масштабная программа помощи, которая неоднократно озвучивалась, по сути не вылилась ни во что, – цитирует Ломидзе «Интерфакс». – Потому что большая часть мер господдержки была направлена в адрес малого и среднего бизнеса. Если мы говорим про туроператорский бизнес, крупные отели, сферу речных круизов – ни один из этих сегментов отрасли и ни один из этих предпринимателей в сферу МСП не входит». Фактически отрасль выживает, как может, подчеркнула она.

Для малых и средних туристических компаний самыми востребованными оказались субсидии и кредиты на зарплату в размере 12 130 рублей. В АТОР подсчитали, что ими воспользовалось около 3% предпринимателей по всей стране – и учитывая то, что у банков быстро закончились средства, а условия кредитования менялись на ходу, даже эта мера оказалась «чисто косметической». По словам Ломидзе, пока бизнес держится за счет отсрочки по уплате налогов и акций по кэшбэку, и рассчитывает, что объявленное президентом продление отсрочки затронет и турбизнес.

АТОР направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с соответствующей просьбой, пояснив, что в идеале речь должна идти о шести месяцах отстрочки. При этом Ломидзе обратила внимание, что только эта мера не спасет отрасль – долги по налогам все равно надо будет выплатить, а о восстановлении оборотов речь пока не идет. В этой ситуации действенной мерой по спасению турбизнеса могло бы стать снижение налоговых ставок или отмена для предприятий отрасли части налогов.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 03.11.20

«Легализовали» более 10 тысяч мигрантов: в Москве задержаны члены ОПГ, создавшие сеть по изготовлению поддельных документов. / Мэрия Москвы готова потратить более 9 млн на цветы. / Банкротство бизнеса и доллар по 85 рублей: эксперт о последствиях возможного локдауна в России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»