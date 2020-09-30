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NewDayNews.ru

Среда, 30 сентября 2020, 13:37 мск

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Ущерб туротрасли России из-за пандемии оценили в 7 млрд долларов

Запрет на въезд для иностранных туристов привел к потерям в 7 млрд долларов. К концу года эта сумма вырастет до 8-9 млрд. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, больше всего из-за пандемии пострадал въездной туризм. «В прошлом году доходы от въездного туризма составили более 10 млрд долларов. В этом году эти деньги к нам не пришли. Потери от закрытия границ оцениваем в 7 млрд долларов уже сейчас, так как границы были закрыты в марте, и мы не знаем, когда они откроются, и мы сможем принимать иностранцев в таком объеме, каком принимали раньше», – сказал Игнатьев.

Глава РСТ предположил, что если ситуация не изменится кардинально, то до конца года потери вырастут до 8-9 млрд долларов.

Напомним, российские границы были закрыты 27 марта. При этом китайским туристам, которые составляют основу туристического рынка для РФ, запретили въезжать в страну еще в феврале. Сейчас Россия постепенно открывает границы для граждан разных стран, однако полного восстановления турпотока пока не произошло.

Москва, Зоя Осколкова

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