«Год был просто критический»: на восстановление турбизнесу потребуется до двух лет

Российскому турбизнесу потребуется около полутора лет, чтобы выйти на докризисный уровень. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Турбизнес по концу этого года, безусловно, не почувствует себя так же, как до пандемии, – уверен он. – Ему нужно еще год-полтора минимум для того, чтобы восстановиться. Настолько тяжелый был этот год, я бы сказал просто критический, таких сильных ударов туриндустрия не получала никогда, по крайней мере с момента «новой России», с 1991 года такого года не было у турбизнеса. И таких сложностей, которые возникли в этом году, у турбизнеса не было за эти 30 лет».

По мнению Игнатьева, проблемы на туристическом рынке не отступят еще год-полтора, а возможно, и два. Однако ситуация уже выправляется, и компании имеют возможность продолжить работу.

«Недаром мы выступали за то, чтобы отложить туры, которые были оплачены клиентами, чтобы турбизнес мог их реализовать в течение 2021 года, когда ситуация более-менее будет нормальная для турбизнеса, – отметил глава Союза туриндустрии. – И мы получили это от государственных органов, и сейчас благодаря этим мерам поддержки в том числе, турбизнес более-менее чувствует себя нормально. Он может выполнять свои обязательства, обслуживать клиентов, даже проводить благотворительные акции и ситуация на сегодняшний день улучшается. Но год был очень тяжелый, поэтому сразу и так быстро это все не вернется обратно».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.09.20

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