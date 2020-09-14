Полиция Екатеринбурга начала проверку в отношении закрывшейся «Клео тур»

Полиция Екатеринбурга начала проверку в отношении закрывшегося центра бронирований «Клео тур», по ее результатам будет принято процессуальное решение. Заявление в правоохранительные органы написали пострадавшие от ухода с рынка ЦБ турагенты.

По информации РИА «Новый День», агенты обратились в управление МВД по Екатеринбургу и там менеджерам пострадавших турфирм сообщили, что проверкой «Клео тур» будут заниматься те же сотрудники, которые в 2018 году работали по аналогичному делу с обанкротившимся «РоссТуром». «РоссТур» тоже, помимо турагентской деятельности, выполнял функции центра бронирования – компании-прослойки, через которую турфирмы бронируют туры у операторов в отсутствие прямого договора. После краха компании турагенты вынуждены были брать кредиты, чтобы повторно оплачивать путевки своих клиентов.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу «Новому Дню» подтвердили, что заявление имеется. «Сотрудниками полиции проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе. Там просят всех, кто обладает информацией о противоправных действиях «Клео тур» (ООО «Санвэй») обращаться в органы внутренних дел.

Напомним, центр бронирования «Клео тур», а также связанные с ним «Турбокс» и иные компании (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности вечером 27 августа. Центр занимался тем, что бронировал для небольших агентств туры у крупных туроператоров. В свою очередь, турагенты деньги своих клиентов перечисляли в «Клео тур», а ЦБ – переводил туроператорам. После закрытия ЦБ выяснилось, что до туроператоров дошли не все средства, которые туристы перечисляли за отдых своим менеджерам. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб от закрытия «Клео тур» в 100-200 миллионов рублей. На сегодняшний день в чате пострадавших от ухода «Санвэй» – более 800 человек: турагентов и туристов.

Добавим, что ранее юристы уже советовали турагентам писать заявления в прокуратуру и полицию. «Это можно делать в своем регионе. Рекомендуем подавать заявление не на то лицо, которому производилась оплата, а на более широкий круг учредителей компании. Либо можно написать заявление на неустановленный круг сотрудников, если вы платили с карты на карту сотрудников. Правоохранительные органы будут смотреть, есть ли тут признаки мошенничества, – говорила сотрудник юридической фирмы для туррынка «Байбородин и партнеры» юрист Анастасия Семенова. – Если подача заявлений будет носить массовый характер, то они могут быть объединены в общее производство на федеральном уровне».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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