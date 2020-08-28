В Екатеринбурге закрылся крупный центр туристических бронирований «Клео тур», могут быть пострадавшие

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня прекратил существование центр бронирований «Клео тур», который был посредником в продаже туров между туроператорами и турагентами. О пострадавших туристах информации пока нет, но она может появиться в ближайшие дни, поскольку «Клео тур» просит агентства-партнеры аннулировать заявки на туры после 29 августа.

«Клео тур» был так называемым консолидатором, через которого небольшие турагентства проводили оплату туров, купленных у туроператоров. Это означает, что сама туристическая компания не занимается ни формированием туров, ни отправкой туристов. Она лишь осуществляла помощь маленьким компаниям при бронировании заявок. Взамен можно было получить повышенную комиссию за свою работу. Однако сегодня на сайте компании появилась информация о прекращении деятельности.

«ООО «Санвэй» (юридическое название «Клео Тур»), с большим сожалением настоящим уведомляет Вас о прекращении операционной деятельности организации и расторжении всех Договоров-оферт и Субагентских соглашений-оферт, – говорится на сайте «Санвэй». – Данное тяжелое решение является для ООО «Санвэй» вынужденной мерой, явившейся следствием полной стагнации отрасли и рынка на протяжении почти 5 месяцев «высокого» сезона, произошедшей из-за Сovid-19, что является беспрецедентным в мировой истории».

Далее консолидатор говорит, что меры поддержки от правительства не спасли компанию от кризиса. С учетом того, что в ближайшие месяцы вряд ли начнутся продажи туров куда-либо, кроме Турции, и что, возможно, начнется вторая волна пандемии коронавируса, туркомпания больше не может продолжать свою деятельность.

Пока сложно сказать, много ли людей пострадают от прекращения деятельности консолидатора. В своем обращении руководство ООО говорит, что уже запущен процесс расторжения договоров с поставщиками – то есть с туроператорами. Их будут требовать добровольно вернуть авансы и депозиты, уплаченные через агентства туристами. «При невозвращении которых будут запущены соответствующие судебные и иные, установленные законом, процедуры осуществления принудительного взыскания, для чего уже определена юридическая компания», – говорится в обращении.

Турагентствам, которые работали через «Клео тур», предлагают аннулировать все заявки на туры после 29 августа. При этом якобы часть туров на даты после 29 августа туроператоры уже подтвердили и они состоятся. «Клео тур» при этом предлагает уточнять эту информацию непосредственно у поставщиков услуг.

«С 29 августа прекращают свою работу все подразделения и отделы ООО «Санвэй», в связи с чем для получения документов на турпродукт/туруслуги и/или авиаперелёт, Вам необходимо обратиться непосредственно к туроператору сформировавшему для Ваших туристов соответствующий турпродукт (тур)», – говорится в сообщении.

В Уральской ассоциации туризма «Новому Дню» сообщили, что «Клео тур» был довольно крупным консолидатором, но даже если найдутся пострадавшие от его закрытия, это будет «ЧП регионального масштаба». То есть речь не идет о тысячах клиентов, как было бы в случае закрытия туроператора.

«У «Клео тур» были довольно крупные объемы. Но они работали исключительно с агентствами, осуществляя субагентскую деятельность. При этом все обязательства по выполнению тура, либо возврату денег (если они были перечислены на счет туроператора, – прим. ред.) остаются на туроператорах, – пояснил директор Уральской ассоциации туризма, глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – На данный момент мы имеем тревожную информацию, что туроператоры начали сегодня аннулировать и блокировать личные кабинеты тех турагентств, с которыми работали через этого консолидатора. Это значит, турагентствам будет довольно сложно доказать, что у них были подтвержденные бронирования по заявкам от туристов».

Сколько может быть пострадавших от прекращения деятельности «Клео тур», оценить пока сложно. Скорее всего, информация об этом появится в ближайшие дни.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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