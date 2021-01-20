Суд постановил вернуть туристу 93 тысячи за несостоявшийся из-за банкротства «Клео тур» отдых

Суды начали выносить первые решения по делам, связанным с банкротством центра бронирования «Клео тур». В Полевском судья постановил частично удовлетворить требования туриста и вернуть ему 93,5 тысячи рублей за несостоявшийся в сентябре 2020 года отдых. Правда, ответчиком выступал туроператор «Библио Глобус», а ООО «Санвэй» («Клео тур») проходило по делу лишь в качестве третьего лица.

Туристы в Полевском приобрели тур в 2020 году, их отпуск должен был состояться в сентябре 2020 года. Договор у уральцев был заключен с турагентством, но агент проводил оплату через посредника – тот самый обанкротившийся центр бронирования «Клео тур» (ООО «Санвэй»). «Клео тур», в свою очередь, должен был перечислить средства туроператору «Библио Глобус», который и является поставщиком услуг (формирует турпродукт, отправляет туристов). Когда фирма-посредник объявила о прекращении деятельности, туроператор «Библио Глобус» сообщил туристам, что денег по заявке не поступало, соответственно, полететь на отдых они не могут. Отпуск полевчан был сорван.

Туристы решили обратиться в суд. В качестве ответчика были привлечены оператор «Библио Глобус», турагент, а также страховая компания. ООО «Санвэй» проходило по делу в качестве третьего лица, следует из информации в картотеке Полевского городского суда. Туристы в своем иске требовали взыскать 102 тысячи рублей: стоимость самого несостоявшегося тура, штраф и компенсацию за нанесенный моральный вред.

«Иск был подан в отношении туроператора «Библио Глобус» на сумму 102 тысячи рублей. Исковые требования удовлетворены частично. В пользу истца взыскано 93 445 рублей», – сообщили в Полевском городском суде.

Выплачивать деньги должен туроператор, который является поставщиком туристических услуг. При этом неясно, на каком из этапов цепочки оплат в действительности осели деньги туриста: переводил ли центр бронирования средства в пользу оператора или нет.

Решение Полевского городского суда – одно из первых по делам, связанным с банкротством центра бронирования «Клео тур». Как ранее писал «Новый День», аналогичные рассматриваются в судах Екатеринбурга, Кургана, Челябинска. Как правило, туристы подают иски, привлекая в качестве ответчика туроператоров – так больше шансов вернуть средства.

Как сообщал «Новый День», центр бронирования «Клео тур», а также связанные с ним «Турбокс» и иные компании (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности 27 августа. Компания-консолидатор занималась тем, что бронировала для небольших агентств туры у крупных операторов. Турагенты деньги своих клиентов перечисляли в «Клео тур», а ЦБ – переводил туроператорам. После закрытия ЦБ выяснилось, что до туроператоров дошли не все средства, которые туристы перечисляли за отдых своим менеджерам, об этом сообщали турфирмы. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб от закрытия «Клео тур» в 100-200 миллионов рублей. Некоторые туристы и турагенты в Екатеринбурге обратились в полицию с заявлениями на представителей ООО «Санвэй» – по факту возможных неправомерных действий в УМВД поступило около 50 заявлений. Проверка продолжается уже более трех месяцев, процессуального решения не принято. Также обращение в МВД направляли Ростуризм и Роспотребнадзор: ведомства просили проверить законность деятельности «Клео тур».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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