Закрытие центра туристических бронирований «Клео тур» может нанести ущерб в 100-200 млн рублей

Закрытие крупного центра туристических бронирований «Клео тур» (ООО «Санвэй») может обойтись его клиентам почти в 200 млн рублей. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

«Если верить оптимистичным оценкам, то в случае с «Санвэй», предварительно, речь может идти о сумме ущерба в 100-200 млн руб., но эти цифры необходимо уточнять по мере поступления новой информации», – пишет издание.

«Клео тур» был так называемым консолидатором, через которого небольшие турагентства проводили оплату туров, купленных у туроператоров. Это означает, что сама туристическая компания не занималась ни формированием туров, ни отправкой туристов. Она лишь осуществляла помощь маленьким компаниям при бронировании заявок.

Работал «Клео тур» в основном на Урале. Потому основными пострадавшими стали турагенты и туристы Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Челябинска. «Вестник АТОР» сообщает, что в чате Telegram, где обсуждают ситуацию с компанией, уже более 450 человек.

Как уже сообщал «Новый День», «Клео тур» объявил о своем закрытии накануне. «ООО «Санвэй» (юридическое название «Клео Тур»), с большим сожалением настоящим уведомляет Вас о прекращении операционной деятельности организации и расторжении всех Договоров-оферт и Субагентских соглашений-оферт, – говорится на сайте «Санвэй». – Данное тяжелое решение является для ООО «Санвэй» вынужденной мерой, явившейся следствием полной стагнации отрасли и рынка на протяжении почти 5 месяцев «высокого» сезона, произошедшей из-за Сovid-19, что является беспрецедентным в мировой истории».

Екатеринбург, Владислав Тринько

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