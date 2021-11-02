Суды рассмотрели десятки дел туристов, потерявших сотни тысяч рублей из-за банкротства «Клео тур» и «Тур-бокс»

С начала года суды Екатеринбурга рассмотрели несколько десятков дел туристов, которые пострадали от банкротства центра бронирования «Клео тур» (он же «Санвэй», «Тур-бокс»). В каждом случае пострадавшие отдавали от 60 до 300 тысяч рублей за отдых, который в итоге не состоялся. В большинстве случаев людям удается вернуть средства, но выплачивает их не центр бронирования, а туроператор, который, в свою очередь, говорит, что денег не получал. Разбираемся в схеме подробнее.

Центр бронирования «Клео тур» (юридические лица «Санвэй», «Тур-бокс» и другие») закрылся в Екатеринбурге в августе 2020 года, объяснив это пандемией коронавируса. Он работал как посредник между мелкими турагентами, не имевшими прямых договоров с туроператорами, и конечными поставщиками услуг – туроператорами, которые и занимаются отправкой туристов на отдых. Схема была такой: турист заключал договор с турагентом, турагент перечислял деньги клиента в «Клео тур» (иногда, кстати, без ведома клиента), а центр бронирования переводил деньги туроператору, который продавал путевку. Но после закрытия выяснилось, что не все деньги туристов дошли до конечной точки: туроператоры говорили, что по заявкам получили от 10 до 90% и, соответственно, тур не может состояться. На момент банкротства «Клео тур» Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб туристов в 100-200 миллионов рублей, поскольку ЦБ работал по всей стране и бронировал сотни туров.

С начала 2021 года в судах Екатеринбурга рассмотрены десятки дел, истцами в которых стали пострадавшие от ухода «Клео тур» туристы. Но ответчиками в таких делах становятся туроператоры, поскольку именно они не оказали услугу по договору: не отправили человека на отдых. «Новый День» изучил около 100 судебных решений (список имеется в распоряжении редакции, – прим. ред.). В большинстве случаев суд встает на сторону пострадавших: туроператоров заставляют возместить 100% стоимости путевки, хотя часто до туркомпаний деньги не доходили.

В списке ответчиков – все крупнейшие федеральные компании: Anex Tour, TUI, Pegas Touristik, «Санмар», «Интурист» и другие. В документах судов говорится, что туристы отдавали деньги (от 60 до 300 тысяч рублей – в зависимости от заявки) турагентам, а те передавали деньги в ООО «Санвэй». Центр бронирования должен был перечислить средства операторам, а те – создать заявку на имя туриста. Но доказать эту сложную цепочку удавалось не во всех случаях.

Например, оператор «Библио Глобус» в судах неоднократно доказал, что не имел никаких отношений с «Санвэй» или «Тур-бокс» или «Клео тур», денег от них не получал. Более того – ответчику удавалось подтвердить, что и заявок по туристам не было, то есть судиться не о чем. Чаще всего именно по делам с «Библио Глобус» Свердловский областной суд отменял решения судов нижестоящих инстанций о возвращении туристам денег.

«Настаивая на оставлении иска без удовлетворения и на предъявлении требований к ненадлежащему ответчику, представитель ответчика ООО «Туроператор БГ» указал на отсутствие договорных отношений с ИП Куликовым И.В. и ООО «САНВЭЙ», на отсутствие у туроператора заявки на организацию туристской поездки для истца и иных лиц, поименованных в спорной заявке, а также отрицал поступление оплаты туристских услуг», – говорится в одном из дел, по которому турист не получил ни рубля от «Библио Глобус» за несостоявшийся тур. С «Санвэй» деньги тоже не взыскали.

В случае с другими туроператорами в 90% случаях туристы свои средства вернули. Приведем пример пары судебных решений.

«Исковые требования Абрамова Владимира Геннадьевича к ООО «Санмар Тур», ООО «Тур-бокс» о защите прав потребителей удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Санмар Тур» в пользу Абрамова Владимира Геннадьевича сумму в размере 175 128 рублей 00 копеек, компенсацию морального вреда в размере 4000 рублей 00 копеек, штраф в размере 30 000 рублей 00 копеек. Взыскать с ООО «Тур-бокс» в пользу Абрамова Владимира Геннадьевича компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей 00 копеек. Взыскать с ООО «Санмар Тур» в доход местного бюджета расходы по оплате государственной пошлины в размере 5002 рубля 56 копеек. Взыскать с ООО «Тур-бокс» в доход местного бюджета расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей 00 копеек», – говорится, например, в решении Ленинского суда.

«Решением суда исковые требования к ответчику ООО «Регион Туризм» (туроператор Anex Tour, – прим. ред.) удовлетворены частично, в пользу истца взысканы уплаченные 93 879 руб. 97 коп., неустойка 30 000 руб. 00 коп., штраф 61 939 руб. 98 коп., расходы на оплату юридических услуг 10 000 руб. 00 коп. С ответчика ООО «Регион Туризм» в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 3677 руб. 60 коп. В удовлетворении исковых требований к ООО «Санвэй» отказано», – говорится в другом решении.

То есть деньги за несостоявшийся тур пострадавшим возвращает в 100% случаев туроператор, хотя он и заявлял, что получил от центра бронирования не все средства. Решений судов, в которых деньги должен был бы вернуть «Клео тур», «Новый День» не обнаружил.

Добавим, что полиция Екатеринбурга уже более года ведет проверку в отношении ООО «Санвэй». Когда центр бронирования только закрылся, в органы внутренних дел поступило свыше 50 заявлений от пострадавших. Но за год проверки ситуация не изменилась. Никаких процессуальных решений не вынесено.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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