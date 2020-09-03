Из-за закрытия «Клео тур» турагенты повторно платят за путевки клиентов, чтобы не попасть под суд

После закрытия центра бронирования «Клео тур» и связанных с ним компаний выяснилось, что до туроператоров дошли не все деньги, которые туристы перечисляли за отдых. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. По мнению юриста, «Клео тур» будет не последним центром бронирований, который уйдет с рынка в этом году. Ожидаются и другие банкротства.

Напомним, неделю назад ЦБ «Клео тур» (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности. Центр бронирования – это компания-прослойка, через которую небольшие турфирмы бронировали туры у крупных туроператоров. Через этого же консолидатора проводились и все взаиморасчеты. Ассоциация туроператоров России тогда оценивала возможный ущерб туристов и туркомпаний в 100-200 миллионов рублей.

Как ранее уже писал «Новый День», турагенты платили «Клео тур» разными способами – через терминалы, на личные карты сотрудников и так далее. Не все деньги в итоге дошли до туроператоров: по некоторым турам поставщикам перечислено 10-30%, хотя турист отдавал турагенту – а тот, в свою очередь, консолидатору – 100%. Но доказать, что все оплаты были совершены, сейчас сложно: платежных документов, как правило, просто нет.

В сообществе пострадавших от ухода ООО «Санвэй» турагенты рассказывают, что уже начали из собственных средств повторно оплачивать туры своих клиентов. Так, есть турагент, которая уже заплатила 180 тысяч рублей и готовится отдать еще 250 тысяч, хотя ранее деньги туристов женщина переводила одному из юрлиц «Санвэй». Агент пишет, что не считает себя виновной, но оплачивает тур клиентов, чтобы они не подали в суд.

Юрист с многолетним опытом на рынке туризма, гендиректор компании «Персона Грата» и председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов говорит, что этот случай – не единственный. Об этом Мохов рассказал в прямом эфире на своей личной странице в фейсбуке.

«Судов [по «Клео тур»], думаю, будет немного. Турагентства большинство сейчас перебронируют и доплачивают за туры, иногда из собственных средств. Один в один повторяется история [с «РосТуром» и Polar – ранее обанкротившимися ЦБ], когда турагентства берут на себя убытки. Особенно по ближайшим вылетам», – рассказал Георгий Мохов.

По словам юриста, самое сложное при банкротствах таких центров бронирований – это тройная посредническая схема, которая в юридическом смысле отсекает турагента от взаимодействий с туроператором. И эту связь в судах доказывать очень сложно.

«Вся система взаиморасчетов была построена таким образом, что договорные отношения с одним лицом, расчеты – с другим, а платеж туроператор получает от третьего лица. Связать все это вместе очень сложно», – рассказал Георгий Мохов в эфире.

Получается, что турагенты, которые бронировали туры через «Клео тур», попросту не могут документально подтвердить, что деньги были заплачены. И даже в суде доказать свою непричастность к пропаже средств будет сложно.

«Думаю, это будет не последний закрывшийся этой осенью центр бронирования, который занимался прокачкой взаиморасчетов. Доход таких компаний зависит напрямую от оборотов. Обороты падают, и падает рентабельность», – пояснил юрист.

Добавим, что сейчас группа турагентов в Екатеринбурге готовится писать заявление в полицию на всех, кто был причастен к деятельности «Клео тур». Также агенты говорят, что готовят обращение в «Турпомощь» и Ростуризм.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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