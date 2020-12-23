В судах началось рассмотрение дел туристов, пострадавших от банкротства туркомпании «Клео тур»

На Урале начались суды по делу обанкротившегося центра бронирования «Клео тур». Турагенты и туристы пытаются добиться возврата денег, уплаченных за несостоявшийся отдых. Решений пока никаких не принято.

О первых прошедших судебных заседаниях сообщают турагенты в группе пострадавших от ухода ООО «Санвэй» в телеграме. Суды, в частности, начались в Кургане. Турагенты пытаются получить уплаченные за туристов деньги, которые остались либо у «Клео тур», либо у туроператоров. Речь идет о сотнях тысяч рублей. По результатам первых заседаний никаких решений не вынесено. Со слов турагентов, судьи требуют дополнительные документы и назначают даты следующих заседаний.

Как пишет туристический портал TourDom, ссылаясь на юриста по туррынку Игоря Косицина, в Челябинске тоже началось рассмотрение дел в судах. По словам юриста, представители туроператоров пока в суд не явились, они присылают письменные отказы и ходатайства о переносе рассмотрения.

«По таким делам они будут упираться до последнего. По «Росс-Тур», например, были и апелляции, и кассации. В одно заседание редко дела рассматриваются. Как правило, их два-три», – цитирует TourProm Косицына.

Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу, процессуального решения по проверке еще не принято.

Напомним, центр бронирования «Клео тур», а также связанные с ним «Турбокс» и иные компании (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности 27 августа. Компания-консолидатор занималась тем, что бронировала для небольших агентств туры у крупных операторов. Турагенты деньги своих клиентов перечисляли в «Клео тур», а ЦБ – переводил туроператорам. После закрытия ЦБ выяснилось, что до туроператоров дошли не все средства, которые туристы перечисляли за отдых своим менеджерам, об этом сообщали турфирмы. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб от закрытия «Клео тур» в 100-200 миллионов рублей. Некоторые туристы и турагенты в Екатеринбурге обратились в полицию с заявлениями на представителей ООО «Санвэй» – по факту возможных неправомерных действий в УМВД поступило около 50 заявлений. Проверка продолжается уже три месяца. Также обращение в МВД направляли Ростуризм и Роспотребнадзор: ведомства просили проверить законность деятельности «Клео тур».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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