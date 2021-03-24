Центр бронирования «Клео тур» подал заявление о банкротстве: сумма исковых требований превышает 41 миллион

Центр бронирования «Клео тур» (юридическое лицо ООО «Санвэй») подал иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Свердловской области. Сумма исковых требований – почти 41,7 миллиона рублей.

По информации в картотеке суда, заявление подало ООО «Санвэй» (юридическое лицо прекратившего работу центра бронирований «Клео тур») 23 марта. Сумма исковых требований составляет почти 41,7 миллиона рублей. Это означает, что компания не в состоянии рассчитаться с долгами как минимум на эту сумму.

По данным системы «Контур.Фокус», счета компании уже арестованы: «Найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам». Заявление пока не принято к производству. Но можно предположить, что сначала будет введена процедура наблюдения, после чего ООО «Санвэй» официально признают банкротом.

Напомним, центр бронирования «Клео тур», а также связанные с ним «Турбокс» и иные компании (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности 27 августа. Компания-консолидатор занималась тем, что бронировала для небольших агентств туры у крупных операторов. Турагенты деньги своих клиентов перечисляли в «Клео тур», а ЦБ – переводил туроператорам. После закрытия ЦБ выяснилось, что до туроператоров дошли не все средства, которые туристы перечисляли за отдых своим менеджерам, об этом сообщали турфирмы. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб от закрытия «Клео тур» в 100-200 миллионов рублей. Некоторые туристы и турагенты в Екатеринбурге обратились в полицию с заявлениями на представителей ООО «Санвэй» – по факту возможных неправомерных действий в УМВД поступило около 50 заявлений. Проверка продолжается уже более четырех месяцев, процессуального решения не принято.

Добавим, что сейчас в судах по всей России рассматриваются дела, связанные с приостановкой деятельности «Клео тур». Люди пытаются вернуть деньги за сорванный отдых, но чаще всего иски направлены в отношении туроператоров, которые должны были предоставить услугу – отправить в тур (и не важно, дошли ли до них деньги из «Клео тур»). Суды уже начали выносить решения в пользу пострадавших. Например, в Полевском туристы через суд взыскали свыше 93 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

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