Проверка «Клео тур», из-за банкротства которой пострадали сотни туристов, безрезультатно продолжается уже год

Полиция Екатеринбурга больше года ведет проверку в отношении туркомпании «Клео тур», в результате банкротства которой пострадали сотни туристов и турагентов по всей стране. Начавшись в сентябре 2020 года, она до сих пор не привела ни к каким результатам. По информации турагентов, у следователей уже не один том собранных материалов, но процессуальное решение не принято. В УМВД прокомментировать ситуацию не могут.

Напомним, центр бронирования «Клео тур», а также связанные с ним «Турбокс» и иные компании (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности 27 августа 2020 года. Он занимался тем, что бронировал для небольших агентств туры у крупных туроператоров. В свою очередь, турагенты деньги своих клиентов перечисляли в «Клео тур», а ЦБ – переводил туроператорам. После закрытия ЦБ выяснилось, что до туроператоров дошли не все средства, которые туристы перечисляли за отдых своим менеджерам. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб от закрытия «Клео тур» в 100-200 миллионов рублей.

Десятки пострадавших еще в сентябре 2020 года обратились с заявлением в полицию Екатеринбурга. И УМВД начало проверку, по результатам которой должно было быть принято процессуальное решение. Прошел год, но проверка так и не завершена, уголовного дела либо отказа в его возбуждении нет.

«Мы общались со следователями, которые этим занимаются. Они говорят, что там уже десятки томов по нашему делу. Но решений никаких не принимают. Почему – не знаю. Говорят, сейчас сотрудники в отпусках. Мы уже не верим, что будет уголовное дело. Спустят все на тормозах, виновных так и не найдут. Хотя обманутых – сотни. И где деньги туристов, непонятно», – поделилась с «Новым Днем» одна из агентов, просившая не называть ее имени.

«Новый День» в течение месяца пытался выяснить в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, что именно происходит по делу «Клео тур», но никакого ответа на вопросы агентства нет до сих пор.

Добавим, что в судах по всей России весь этот год рассматриваются дела, касающиеся «Клео тур». По данным агентов, в большинстве случаев по решению суда деньги туристам возвращают туроператоры. «Клео тур» проходит как третье лицо.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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