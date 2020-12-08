Директор обанкротившегося «Клео тур» покинул пост президента Уральской ассоциации туризма, назначен новый

На сегодняшнем отчетно-выборном собрании Уральской ассоциации туризма президентом был выбран Михаил Мальцев, который долгие годы занимал пост исполнительного директора и директора – его выдвинуло правление УАТ. Выборы получились безальтернативными. В адрес ассоциации не поступало заявлений об иных кандидатурах. На собрании представители УАТ предложили выдвинуть одного из основателей «Парка сказов» и ряда туристических компаний Наталью Ларионову, но она взяла самоотвод.

«Считаю, что у Михаила Анатольевича больше времени. А я сосредоточусь на других проектах», – прокомментировала она.

Присутствующие на собрании члены УАТ проголосовали за Мальцева единогласно. Он сменил на посту Максима Пузанкова, основателя обанкротившегося центра бронирования «Клео тур». Пузанков занимал должность с мая 2018 года.

«Спасибо за доверие. Впервые ощущаю жгучее чувство неловкости и навалившейся ответственности», – отметил Мальцев. Бывший президент ассоциации Максим Пузанков на собрание не явился.

Также на собрании были выбраны вице-президенты по разным направлениям работы УАТ. Следующие выборы состоятся через 2 года.

Слухи о смене руководства УАТ ходили с осени среди представителей турбизнеса. Как ранее писал «Новый День», последние пару месяцев Максим Пузанков находился в отпуске и не управлял делами УАТ. По данным агентства, Пузанков был одним из основателей «Клео тур» (ООО «Санвэй»), но в последние годы официально отношения к центру бронирования не имел, хотя после банкротства компании Пузанков в ряде туристических СМИ давал комментарии как «идейный вдохновитель» «Клео тур».

Центр бронирования «Клео тур», а также связанные с ним «Турбокс» и иные компании (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности 27 августа. Компания-консолидатор занималась тем, что бронировала для небольших агентств туры у крупных операторов. Турагенты деньги своих клиентов перечисляли в «Клео тур», а ЦБ – переводил туроператорам. После закрытия ЦБ выяснилось, что до туроператоров дошли не все средства, которые туристы перечисляли за отдых своим менеджерам, об этом сообщали турфирмы. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб от закрытия «Клео тур» в 100-200 миллионов рублей. Некоторые туристы и турагенты в Екатеринбурге обратились в полицию с заявлениями на представителей ООО «Санвэй» – по факту возможных неправомерных действий в УМВД поступило около 50 заявлений. Проверка продолжается уже два месяца.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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