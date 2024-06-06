Скандальный бизнесмен Максим Пузанков обвиняется в мошенничестве

Бывший президент Уральской ассоциации туризма и основатель обанкротившегося центра бронирования «Клео Тур» Максим Пузанков обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество по сговору». Статью уголовного дела в отношении бизнесмена сообщили в Свердловском областном суде.

Пузанков сейчас находится в розыске. Ленинский районный суд Екатеринбурга 16 мая вынес постановление об аресте сроком на два месяца обвиняемого. Адвокат бизнесмена подал апелляцию, но областной суд оставил жалобу защиты без удовлетворения. В суде уточнили, что мера пресечения начнет действовать с момента экстрадиции Пузанкова на территорию РФ либо с момента его задержания.

Максим Пузанков также известен как собственник, который пытался незаконно снести дом псаломщика Топоркова в Екатеринбурге. На днях здание было признано выявленным объектом культурного наследия Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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