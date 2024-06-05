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Среда, 5 июня 2024, 16:17 мск

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Дом Топоркова, который едва не снесли, признают архитектурным памятником

Дом псаломщика Топоркова в Екатеринбурге внесен в список выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Этот статус защищает здание от сноса. Как сообщает управление госохраны ОКН Свердловской области, решение о включении старинной усадьбы в реестр памятников будет принято в течение одного года на основании историко-культурных экспертиз.

Напомним, Дом Топоркова расположен на улице Чернышевского, 6. Находящийся по соседству Дом Эрнста Неизвестного на Чернышевского, 8, также включен в список ОКН. В январе этого года рабочие начали разбирать деревянный особняк. Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» обратились в правоохранительные органы и отстояли здание.

Сейчас собственник Дома Топоркова – бизнесмен Максим Пузанков – является фигурантом уголовного дела и находится в розыске.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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