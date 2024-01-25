Прокуратура начала проверку из-за сноса дома Топоркова в Екатеринбурге

Прокуратура проверяет законность работ по сносу старинного дома псаломщика Топоркова, расположенного в центре Екатеринбурга. Здание находится в частной собственности и не является памятником архитектуры, хотя общественники несколько лет добиваются его включения в реестр объектов культурного наследия. В 2019 году волонтеры проекта «Том Сойер Фест» отреставрировали фасад деревянного дома XIX века.

В ночь на 23 января к дому Топоркова приехала тяжелая техника для демонтажа конструкций. Активисты дважды вызывали полицию, чтобы остановить снос. Однако рабочие продолжили разбирать здание.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, со стороны восточного фасада демонтированы декоративные наличники оконных проемов, со стороны южного фасада частично демонтированы конструкции крыши и бревенчатой стены, в том числе декоративный резной карниз. Работы проводятся «неустановленными лицами» с согласия собственника земельного участка. Однако этот земельный участок попадает в охранную зону областных архитектурных памятников «Две лавки» и «Дом Рязанова». Прокуратура проверяет, почему работы по демонтажу начались в отсутствие проектной документации об обеспечении сохранности близлежащих домов-памятников. «По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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