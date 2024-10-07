Аттестованный эксперт Минкультуры РФ вступился за дом Топоркова

Активисты, защищающие от сноса дом Топоркова в Екатеринбурге, опротестуют отрицательное заключение госэкспертизы на внесение здания в реестр ОКН. Напомним, эксперт из Смоленска Ольга Знамина пришла к выводу, что деревянный дом XIX века на улице Чернышевского не имеет архитектурной ценности, так как представляет собой распространенный тип бюджетной застройки того времени.

Волонтеры проекта «Том Сойер фест» заручились поддержкой искусствоведа из Санкт-Петербурга, члена Союза архитекторов России и аттестованного эксперта при Министерстве культуры РФ Михаила Мильчика. В своем отзыве Мильчик пишет, что экспертиза не учитывает тот факт, что примеров «рядовой застройки», таких, как дом Топоркова, в Екатеринбурге осталось крайне мало. Поэтому каждый сохранившийся до наших дней подобный объект имеет особое историко-градостроительное значение. Также эксперт отмечает, что дом Топоркова во многом сохранил первоначальный облик, элементы характерного резного декора и исторические границы участка. «Все это делает рядовой дом (рядовой для позапрошлого века!) памятником. В 2019 году он приведен в порядок волонтерами, что имеет значение уже для современной истории городской жизни», – подчеркивает искусствовед.

Активисты также указали, что в госэкпертизе не учтен контекст улицы Чернышевского. Помимо дома Топоркова там находятся еще восемь домов постройки XIX века (и только два из них признаны ОКН). Есть и замечание по поводу исторической ценности объекта: псаломщик Николай Топорков принадлежал к длинному роду священнослужителей Урала, который насчитывает 11 поколений.

Замечания и отзывы к госэкспертизе по дому Топоркова можно направить в управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области до 9 октября. На основе общественного обсуждения ведомство будет принимать решение о необходимости включения старинной постройки в региональный реестр ОКН.

Дом Топоркова находится в частной собственности. Общественники много лет добиваются признания его памятником. В январе 2024 года дом начали разбирать, активисты вызвали полицию и остановили снос. Собственником земельного участка, на котором находится историческая постройка, является бизнесмен Максим Пузанков, сейчас он в розыске по уголовному делу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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