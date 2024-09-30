Эксперт не нашел культурной ценности в доме Топоркова в Екатеринбурге

Дом псаломщика Топоркова, который активисты отстаивали прошлой зимой, не прошел государственную историко-культурную экспертизу. Согласно выводу эксперта Ольги Знаминой, деревянное здание XIX века не обладает ни исторической, ни эстетической ценностью, поэтому включение его в список объектов культурного наследия необоснованно.

Экспертиза проводилась с 22 августа по 25 сентября 2024 года. В заключении говорится, что дом Топоркова представляет собой широко распространенный тип деревянного жилого дома бюджетной постройки на рубеже XIX и XX веков. Резные украшения фасада соответствуют шаблонному набору выразительных средств того времени и не представляют уникальной архитектурной ценности. Также объект не связан с важными историческими событиями и с деятельностью известной личности, поэтому не обладает исторической и мемориальной ценностью. Кроме того, дом Топоркова не оказывает влияние на общее восприятие застройки улицы Чернышевского, не сохранившей свой исторический облик.

Изучив архивные фотографии, эксперты отмечает, что уличный фасад дома было видоизменен за счет дощатой обшивки и добавления поздних декоративных элементов. На момент экспертизы дом частично разрушен, а значит, больше не имеет научной ценности.

«Объект не отражает основные стилевые и конструктивные особенности исторической застройки улицы конца XIX – начала XX века, вследствие чего объект не обладает архитектурно градостроительной ценностью», – приходит к выводу Ольга Знамина.

Заявку на включение дома Топоркова в список ОКН подавали волонтеры проекта «Том Сойер Фест». В 2019 году они своими силами отремонтировали фасад деревянного дома, который уже находился в частном владении. Активисты также смогли остановить начавшийся в январе этого года снос старинного здания. Собственником дома Топоркова является бизнесмен Максим Пузанков, который является фигурантом уголовного дела и находится в розыске.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дарья Деменева

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