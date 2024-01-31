Дом Топоркова попал в список объектов с признаками культурного наследия

Дом псаломщика Топоркова в Екатеринбурге включен в список зданий, обладающих признаками культурного наследия. Такая пометка появилась на сайте регионального управления Госохраны архитектурных памятников. Заявку подали активисты, которые пытаются защитить от сноса деревянный дом XIX века.

«По закону теперь нельзя сносить здание не только из-за несогласованных работ в зонах охраны соседнего ОКН, но и потому что теперь этот дом под охраной государства. В течение 90 рабочих дней будет принято решение о включении (или нет) дома в перечень ОКН», – рассказали волонтеры проекта «Том Сойер Фест».

Дом Топоркова расположен по ул. Чернышевского, 6, в окружении двух архитектурных памятников – «Две лавки» и «Дом Рязанова». Деревянное здание построено в 1880-х годах, но не было включено в реестр ОКН. В 2019 году волонтеры своими силами отреставрировали фасад. Сейчас дом Топоркова находится в частной собственности. В ночь на 23 января собственник начал демонтаж здания. Активисты дважды вызывали полицию, чтобы остановить снос. Работы были остановлены только 25 января, когда прокуратура начала проверку. Сейчас Дом Топоркова находится под круглосуточным видеонаблюдением, которое установили волонтеры, сообщили "Вечерние ведомости".

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube