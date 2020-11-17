Основатель обанкротившейся «Клео тур» Максим Пузанков может покинуть пост президента ассоциации туризма

В начале декабря в Уральской ассоциации туризма пройдет очередное отчетно-выборочное собрание, на котором могут произойти некоторые перестановки. Не исключено, что с поста президента общественного объединения уйдет Максим Пузанков – основатель скандально обанкротившегося центра бронирования «Клео тур».

Как пишет портал для турбизнеса ProfiTravel, сейчас формально Пузанков находится в отпуске и не управляет делами УАТ. Источники в УАТ говорят, что вероятность ухода Пузанкова с поста довольно велика после истории с прекращением работы «Клео тур». По данным РИА «Новый День», Максим Пузанков был одним из основателей «Клео тур» (ООО «Санвэй»), но в последние годы официально отношения к центру бронирования не имел, хотя после банкротства компании Пузанков в ряде туристических СМИ давал комментарии как «идейный вдохновитель» «Клео тур».

Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» не подтвердил и не опроверг слухи о возможном уходе Максима Пузанкова с поста президента общественного объединения. По словам Мальцева, почти на каждом отчетно-выборном собрании УАТ, которые проходят раз в два года, происходят какие-то кадровые перестановки.

«Отчетно-выборные собрания для того и проходят, чтобы проводить выборы. УАТ – живая организация, где должны быть дискуссии, разные мнения. Свои кандидатуры на посты в ассоциации выдвигают разные представители туристического бизнеса», – прокомментировал Михаил Мальцев.

Отчетно-выборное собрание УАТ пройдет 8 декабря. Предыдущее прошло 31 мая 2018 года, на нем Максим Пузанков сменил на посту президента Дмитрия Бугрова, который после 10 лет президентства взял самоотвод.

Напомним, центр бронирования «Клео тур», а также связанные с ним «Турбокс» и иные компании (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности 27 августа. Компания-консолидатор занималась тем, что бронировала для небольших агентств туры у крупных операторов. Турагенты деньги своих клиентов перечисляли в «Клео тур», а ЦБ – переводил туроператорам. После закрытия ЦБ выяснилось, что до туроператоров дошли не все средства, которые туристы перечисляли за отдых своим менеджерам, об этом сообщали турфирмы. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб от закрытия «Клео тур» в 100-200 миллионов рублей.

В Екатеринбурге пока нет судебных решений по делу закрывшегося центра бронирования. Но пострадавшие туристы и турагенты уже обратились в полицию. Как ранее писал «Новый День», в УМВД по Екатеринбургу поступило 50 заявлений по факту возможных неправомерных действий туристической компании «Клео тур» (ООО «Санвэй»).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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