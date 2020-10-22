Ростуризм обратился в МВД по поводу закрытия центра бронирования «Клео тур»

Ростуризм направил в Министерство внутренних дел РФ обращение с просьбой проверить возможное совершение противоправных действий закрывшимся в Екатеринбурге центром бронирования «Клео тур» и принять меры. Аналогичное письмо отправлено в Роспотребнадзор.

Жалобы в Ростуризм на закрывшийся центр бронирования «Клео тур» направляли пострадавшие турагенты. Они же разместили ответ федерального агентства в группе, где общаются бывшие партнеры ООО «Санвэй». В ответе федерального агентства на обращение турфирмы говорится, что Ростуризм уже направил в МВД и Роспотребнадзор обращения с просьбой проверить деятельность ушедшей с рынка компании.

«Федеральное агентство по туризму информирует, что в связи с тем, что в действиях центра бронирования «Клео Тур»/ «Санвей»/ «Виста»/ «Турбокс» может быть усмотрено грубое нарушение законодательства Российской Федерации, Ростуризмом направлено обращение в Министерство внутренних дел Российской Федерации в части совершения компанией противоправных действий, а также в Роспотребнадзор в рамках защиты прав потребителей для возможного реагирования и принятия мер в рамках компетенций данных ведомств», – говорится в письме.

Ростуризм также сообщает, что пострадавшие от деятельности «Клео тур» могут обращаться в суд.

В Екатеринбурге пока нет судебных решений по делу закрывшегося центра бронирования. Но пострадавшие туристы и турагенты уже обратились в полицию. Как ранее писал «Новый День», в УМВД по Екатеринбургу поступило 50 заявлений по факту возможных неправомерных действий туристической компании «Клео тур» (ООО «Санвэй»).

Напомним, центр бронирования «Клео тур», а также связанные с ним «Турбокс» и иные компании (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности 27 августа. Компания-консолидатор занималась тем, что бронировала для небольших агентств туры у крупных операторов. Турагенты деньги своих клиентов перечисляли в «Клео тур», а ЦБ – переводил туроператорам. После закрытия ЦБ выяснилось, что до туроператоров дошли не все средства, которые туристы перечисляли за отдых своим менеджерам, об этом сообщали турфирмы. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб от закрытия «Клео тур» в 100-200 миллионов рублей. Сейчас в чате пострадавших от ухода «Санвэй» – более 800 человек: турагентов и туристов.

21 сентября в Челябинске о приостановке деятельности объявил еще один центр бронирования – фирма «Дан». На сайте появилось сообщение, аналогичное тому, что размещало руководство ООО «Санвэй»: якобы компания не смогла выполнить обязательства в связи с затянувшейся пандемией коронавируса и отсутствием продаж на туррынке.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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