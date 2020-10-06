В полицию за месяц поступило 50 заявлений на закрывшийся центр бронирования «Клео тур»

За месяц в полицию Екатеринбурга поступило 50 заявлений по факту возможных неправомерных действий туристической компании «Клео тур», закрывшейся в августе этого года. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ведут проверку.

Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Первые заявления стали поступать в середине сентября. Среди обратившихся – и турагенты, пострадавшие от прекращения деятельности «Клео тур», и туристы, оставшиеся без денег и отдыха.

Напомним, центр бронирования «Клео тур», а также связанные с ним «Турбокс» и иные компании (юрлицо ООО «Санвэй») объявил о приостановке деятельности 27 августа. Компания-консолидатор занималась тем, что проводила для небольших агентств бронирования туров у крупных туроператоров. В свою очередь, турагенты деньги своих клиентов перечисляли в «Клео тур», а ЦБ – переводил туроператорам. После закрытия ЦБ выяснилось, что до туроператоров дошли не все средства, которые туристы перечисляли за отдых своим менеджерам, об этом сообщали турфирмы. Некоторые турагенты приняли решение из своего кармана повторно оплатить путевки, чтобы туристы не подали на них в суд. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб от закрытия «Клео тур» в 100-200 миллионов рублей. Сейчас в чате пострадавших от ухода «Санвэй» – более 800 человек: турагентов и туристов.

21 сентября в Челябинске о приостановке деятельности объявил еще один центр бронирования – фирма «Дан». На сайте появилось сообщение, аналогичное тому, что размещало руководство ООО «Санвэй»: якобы компания не смогла выполнить обязательства в связи с затянувшейся пандемией коронавируса и отсутствием продаж на туррынке.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

В Свердловской области число коронавирусных больных превысило 30 тысяч. / Росреестр: проблему с задержкой оформления документов удалось решить. / «Допуски Росавиации не имеют отношения к туризму»: когда ждать полетов в популярные страны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»