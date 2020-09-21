Одно из старейших турагентств Южного Урала прекращает работу

Туристическая компания «ДАН Урал» заявила о прекращении деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее сообщение генерального директора «ДАН Урал» Даниила Бердичевского размещено на официальном сайте туроператора:

«ООО «ДАН Урал» вынуждено сообщить о прекращении операционной деятельности нашей компании и расторжении всех договоров-оферт, включая субагентские договоры и соглашения».

По словам топ-менеджера компании, это решение стало следствием полной стагнации туристической отрасли и рынка на протяжении последних шести месяцев, произошедшей из-за коронавирусной инфекции и спада в отечественной экономике, а также падения доходов и рентабельности туротрасли. «Ничего подобного туристическая отрасль еще не переживала», – признаются в агентстве, работавшем с 1997 года и специализировавшемся, в первую очередь, на поездках за рубеж.

«Меры господдержки туротрасли и наши собственные меры не смогли в полной мере нам обеспечить прохождение кризиса и преодоления возникших негативных экономических последствий. Открытие границ РФ с Турцией лишь в конце сезона не позволяет восполнить экономические потери за время пока отрасль выездного туризма фактически не работала. Дальнейшее прохождение кризиса в условиях, когда нет восстановления авиасообщений с большинством туристических направлений, представляется лишь бесперспективным накоплением долговых обязательств. При этом рубль РФ продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро, что ведет к снижению платежеспособного спроса на зарубежные (наиболее маржинальные) туры», – отмечают в компании.

Туроператор предлагает контрагентам аннулировать все туры (заявки, заказы, бронирования) с датами начала тура начиная с 22 сентября 2020 года и далее, напоминая при этом, что сохраняется существенный объем подтвержденных бронирований, которые состоятся в срок. «Для уточнения информации о турах, которые состоятся в срок, вам необходимо самостоятельно обратиться непосредственно к туроператору, сформировавшему для ваших туристов соответствующий турпродукт (тур)», – сообщают в компании.

«Так же с 21 сентября прекращают свою работу все подразделения и отделы компании, в связи с чем, для получения документов на турпродукт/туруслуги и/или авиаперелет, вам необходимо обратиться непосредственно к туроператору, сформировавшему для ваших туристов соответствующий турпродукт (тур)», – уточняют в агентстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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