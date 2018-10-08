Руководители турагентств сидят возле офиса «РоссТура»: они берут кредиты, чтобы расплачиваться с клиентами за сорванные отпуска (ВИДЕО)

Екатеринбургские турагентства вынуждены брать кредиты, чтобы возвращать своим клиентам деньги за туры. Дело в том, что компания «РоссТур» временно прекратила сотрудничество с рядом туроператоров из-за долгов. В связи с этим несколько сотен уральцев лишились своих отпусков, так как их путевки были аннулированы. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

«РоссТур» аннулирует туры

В начале октября одна из крупнейших туристических компаний в России «РоссТур» приостановила сотрудничество с туроператорами «Пегас Туристик», «Корал Трэвел» и «Санмар». Как пишут местные СМИ, причиной стали долги. Ряд туров были аннулированы. Под удар попали и турагентства, которые сотрудничали с компанией-должником.

Директор одного из туристических центров Ирина Востокова ждет переговоров с руководством «РоссТура» уже третий день. Из-за сбоев в работе компании у женщины без отпусков остались три клиента. В итоге Ирина должна вернуть им в общей сложности около 300 тысяч рублей. Директор турцентра говорит, скорее всего, придется брать деньги в кредит, чтобы избежать судебных тяжб.

При этом «РоссТур» продолжает продавать туры: «Я как клиент зашла туда и задала вопросы: «Вы бронируете туры?». Они говорят: «Да, мы бронируем туры». То есть они действуют все еще. Я сижу, у меня туристы не вылетели, а они просто работают. Все еще принимают деньги», – рассказывает Ирина Востокова.

Как пишут местные информагентства, без отпусков остались около 400 уральцев. По данным Ростуризма, компания «РоссТур» активно занимается привлечением средств инвесторов для возобновления работы с туропеторами и погашения задолженности.

В Екатеринбургском отделении «РоссТура» говорят, что вопрос о том, как дальше компания будет взаимодействовать с партнерами, решится в ближайшие дни. По словам специалистов, есть несколько вариантов: привлечение дополнительных инвестиций, использование имеющихся активов. Кроме того, по каким-то турам предусмотрен возврат по страховым гарантиям. Также в «РоссТуре» не исключают, что, возможно, будет подано заявление о банкротстве, чтобы партнеры имели возможность обращаться в страховые компании и суды.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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