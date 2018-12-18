Клиентам потерпевшего крах «РоссТура» вернули только половину стоимости путевок

Клиентам туроператора «РоссТур» вернули только часть стоимости купленных путевок, которыми они не смогли воспользоваться. Дело в том, что сумма требований превысила объем финансовых гарантий туроператора.

Как сообщили в страховой компании ERV, 1432 туриста «РоссТура» обратились за возмещением на общую сумму 62,6 млн рублей. Сумма фингарантий туроператора составляет 50 млн рублей, передает «Интерфакс».

«По первому реестру поступили заявления от 902 туристов на сумму 38,7 млн рублей. Выплаты проводились в полном объеме. По второму реестру поступили заявления от 530 туристов на сумму 23,8 млн рублей, что превысило остаток страховой суммы в 11,3 млн. Таким образом, туристы получат около половины стоимости купленного тура», – пояснили в ERV.

Страховщик подчеркнул, что обязательства по договору страхования, заключенному между ERV и «РоссТуром», полностью исполнены. Страховая сумма исчерпана в полном объеме.

Напомним, 16 октября стало известно о прекращении туроператорской деятельности центра бронирований «РоссТур». Ростуризм исключил компанию из Единого федерального реестра туроператоров, так как она была не в состоянии исполнить все взятые обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.12.18

Назначена дата продажи билетов на первые поезда в Крым по мосту через пролив. / Курорты Крыма оказались самыми дорогими в России для празднования Нового года. / Крымчане просят Дмитрия Киселёва оставить в покое Коктебель. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»