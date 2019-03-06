«Уже больше 40 заявлений»: в Екатеринбурге ищут туристов, не уехавших в отпуск по вине «Росстура»

Полицейские ищут пострадавших от действий туроператора «Росстур». Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД России. В правоохранительные органы уже поступило больше 40 заявлений от людей, которые покупали путевки с сентября по ноябрь прошлого года. Несмотря на полную оплату туров, в отпуск люди так и не уехали. Общая сумма ущерба в настоящее время превышает миллион рублей. И, по данным полиции, пострадавших может быть больше.

Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Ей занимаются сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто пострадал от действий туроператора, просят обращаться в дежурную часть городской полиции по адресу: улица Фрунзе, 74, либо звонить по телефону +7 (343) 294-14-94. В полиции просят захватить с собой паспорт и документы, свидетельствующие о заключении договора с «Росстуром».

Екатеринбург, Елена Сычева

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