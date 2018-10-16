«РоссТур» вычеркнули из реестра туроператоров России. Страховки на всех может не хватить

Федеральное агентство по туризму исключило «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров. Компания не в состоянии исполнить все взятые обязательства по договорам о реализации туристского продукта. Об этом сообщается на сайте Ростуризма. Таким образом, наступил страховой случай, а пострадавшие туристы могут обратиться за возмещением.

«РоссТур» официально уведомил о прекращении туроператорской деятельности 15 октября. «В этой связи, решением (приказом) Ростуризма от 16.10.2018 №406-Пр-18 сведения об ООО «РОССТУР» исключены из Единого федерального реестра туроператоров на основании ст. 4.2. Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»», – говорится в сообщении регулятора.

16 октября наступил страховой случай, и возникли основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора (ст. 17.5 Закона № 132-ФЗ). Гражданская ответственность «РоссТура» застрахована в компании ERV на общую сумму 50 млн рублей.

В Ростуризме уточнили, что «выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством РФ». Требования туристов об этих выплатах могут быть предъявлены «РоссТуру» в судебном порядке.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что число клиентов «РоссТура» может составлять около 10 тысяч человек, а общая задолженность операторам превышать 200 млн рублей.

Кроме того, в Ассоциации туроператоров России высказывали сомнения в том, что турагенты, сотрудничавшие с «РоссТуром», смогут получить из страховки деньги, потраченные на повторную оплату туров, так как рассчитывать на это могут только и исключительно туристы. При этом подавляющее большинство договоров компании было заключено не «РоссТуром». Тогда как под фингарантии попадают только пакеты, проданные непосредственно туроператором.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.18

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