«Натали Турс» попала под «уголовку»

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении туроператора «Натали Турс».

По информации Генпрокуратуры России, дело открыто по результатам проверки сообщений СМИ о массовых нарушениях туроператором прав клиентов. Проверку провела прокуратура Центрального административного округа Москвы.

Выяснилось, что полученные от более 5 тысяч граждан денежные средства в сумме более 1 млн. рублей, в качестве оплаты за путевки поступили на расчетные счета ООО «Натали Турс» и ООО «Панорама Тур», но договорные обязательства перед клиентами выполнены не были. Деньги при этом были выведены на счета третьих лиц.

Прокуратура вынесла постановление о передаче материалов проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В результате следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Как сообщал «Новый День», туроператор «Натали Турс» в начале июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. Отмечалось, что до конца года компания продала около 30 тысяч туров общей стоимостью 1,2 млрд рублей, а ответственность компании «Панорамы Тур» (основного юрлица туроператора) застрахована в компании «Ингосстрах» лишь на 50 млн рублей. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что клиенты «Натали Турс» в случае прекращения деятельности туроператора смогут получить максимум 4,2% от стоимости путевки.

4 сентября «Натали Турс» объявила о прекращении деятельности. В тот же день Ростуризм исключил «Натали Турс» и ее компании из единого федерального реестра туроператоров, запустив механизм компенсации ущерба за счет финансовых гарантий. Однако это не поможет клиентам рассчитывать на адекватную и быструю компенсацию за испорченный отдых. По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, в лучшем случае за счет страховой компенсации клиенты «Натали Турс» смогут рассчитывать на 4,5 тысячи рублей каждый.

«Ингосстрах» сегодня объявил о начале страховых выплат клиентам «Натали Турс». Заявления от клиентов принимались с 4 сентября по 2 октября. По данным страховщика, поступило больше 8 тысяч требований на выплату страхового возмещения на сумму более 1 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.18

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