«Натуральное мошенничество!»: «Жемчужная река» отправляла туристов в Китай без обратных билетов

Туроператор «Жемчужная река» продавал путевки на остров Хайнань с билетом в одну сторону. К такому выводу пришли в Росавиации. Более 200 туристов имеют на руках пустышки, которые им выдали с пакетом документов. Для того чтобы вернуть путешественников на родину, придется прибегнуть к средствам Фонда турпомощи. Тем временем, участники российского туррынка возмущены сложившейся ситуацией и утверждают, что тероператор всегда был проблемным, а к кризису привели некомпетентность и бездействие чиновников.

«Туристы «Жемчужной реки» предоставили нам документы из своего туристического пакета, включая маршрут-квитанцию электронного билета. Так вот, рейс, который должен был вывозить этих пассажиров и значился в электронной квитанции, выданной «Жемчужной рекой» туристам 8 декабря из «Хайкоу» в «Жуковский», состояться никак не мог, поскольку его даже в планах не было», – рассказал Business FM советник руководителя Росавиации Сергей Извольский.

По его словам, компания ввела в заблуждение туристов, нарушила закон о туристской деятельности и отправила путешественников на остров Хайнань заведомо без обратного билета. Росавиация проинформировала об этой ситуации правоохранительные органы и Ростуризм, а также связалась с консульством России в Китае.

Представители консульства считают, что без обратного билета в КНР могут находиться более 200 клиентов «Жемчужной реки». Для их возврата в Россию может потребоваться использование финансовых средств Фонда турпомощи. «Стоимость перелета из «Жуковского» в «Хайкоу» выйдет более чем в 200 тысяч долларов: это топливо, это обслуживание в аэропортах России и Китая. Очень большая сумма», – посетовал Извольский.

По данным Ассоциации туроператоров, на Хайнане до сих пор находится 213 туристов «Жемчужной реки», прилетевших в Китай на рейсе Pegas Fly. Они должны были вернуться 8 декабря, но рейс не состоялся по причине неоплаты со стороны туроператора. Ранее глава Росавиации Александра Нерадько говорил, что «Жемчужная река» задолжала авиакомпании «ИрАэро» более 2 млн долларов.

В свою очередь Ростуризм объявил о формировании оперативного штаба по возвращению туристов с острова Хайнань. «В его состав войдут сотрудники Ростуризма и Ассоциации «Турпомощь». Кроме того, к участию в работе штаба приглашаются представители Минтранса России, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Росавиации и Роспотребнадзора», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве до сих пор нет достоверных непротиворечивых данных о количестве находящихся в Китае по линии «Жемчужной реки» российских туристов, а также о числе выписанных обратных авиабилетов для возвращения их на родину. На Хайнань отправились сотрудники Ростуризма, которые «будут на месте персонально работать со всеми туристами и предпринимать меры для того, чтобы тех из них, чей срок пребывания на территории КНР согласно турпутевкам окончился или подходит к концу, не выселяли из отелей и к ним не применялись санкции в связи с истечением срока действия групповых виз».

Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить клиентов «Жемчужной реки» за свой счет, пишет «Вестник АТОР». Накануне первый борт с 369 пассажирами прибыл в Казань. Согласно графику планового вывоза, в период с 11 по 14 декабря еще 1165 туристов «Жемчужной реки» должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск.

Примечательно, что туроператор не собирается прекращать деятельность и планирует и дальше продавать туры, но пока не сообщает, силами какой авиакомпании будет перевозить клиентов. Тем туристам, которые не могут улететь по уже купленным путевкам, компания обещает вернуть деньги или заменить тур. Турагенты указывают на неопределенность в этом вопросе, так процесс возврата денежных средств за предыдущие программы был крайне длительным, затягивался на недели и месяцы. По предварительным данным, в подвешенном состоянии находятся свыше 5 тысяч клиентов «Жемчужной реки», которые уже оплатили свои путешествия, но в результате лишились запланированного отдыха.

Ранее туроператор заявил, что расплатится с авиаперевозчиками деньгами крупного инвестора. Называлась сумма в 100 млн долларов, которая должна поступить от компании Aviation Service (HK) Limited. Впрочем, у многих это заявление вызвало сомнения. В частности, подорвал доверие тот факт, что инвестор не может расплатиться с собственными долгами. Не так давно коллекторам продавали задолженность Aviation Service (HK) Limited перед «Оренбургскими авиалиниями» в размере около 1 млн рублей.

Сложившаяся ситуация вызвала возмущение у других участников российского туррынка, которые указали на то, что проблемы «Жемчужной реки» усугубили общее недоверие потребителей турпродуктов, пишет «ТУРПРОМ». Директор одной из турфирм на условиях анонимности посетовала на бездействие чиновников.

«У этой конторы заявленный оборот за прошлый год – всего 45 туристов, фингарантии оформлены по минимуму на 10 млн, при этом они уже почти год как нагло, цинично и с высокой регулярностью снимают рейсы на Хайнань. Плюс они дают турагентствам фантастические по нынешним временам 18% комиссии, причем с низких цен. Как это возможно экономически? Да никак! – отметила собеседница издания. – На лицо признаки сбора денег для их вывода за рубеж. Натуральное мошенничество! А Ростуризм на все на это полгода смотрит и ничего не предпринимает. Полная некомпетентность чиновников».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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