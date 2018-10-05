«РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность

Сегодня «РоссТур» собирается объявить о завершении туроператорской деятельности. При этом компания намерена продолжить работать в качестве агента. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«РоссТур» должен сделать официальное заявление, чтобы активировать механизм фингарантий. Деятельность компании застрахована в компании ERV на общую сумму 50 млн рублей. Оператор значится в реестре Ростуризма.

По данным АТОР, «РоссТур» в основном работал в качестве центра бронирования и реализовывал туры, сформированные другими туроператорами. Это подтверждается сканами договоров клиентов, в документах туроператором указан непосредственный поставщик услуг, а не «РоссТур».

Отказавшись от деятельности туроператора, компания планирует сохранить агентскую. У «РоссТура» есть собственные офисы, которые представлены 422 агентствами в 161 городе. К тому же продолжат работу авиакассы, которые выделены в другое юрлицо.

В настоящее время у «РоссТура» оформлено более 10 тысяч бронирований туров с вылетами в октябре. Около половины из них оплачены полностью или частично, сообщил гендиректор компании Александр Недополз. По его словам, на период с пятницы (5 октября) по понедельник (8 октября) «РоссТуром» не оплачено туроператорам туров на 15 млн рублей.

Тем временем, туроператоры начали аннулировать неоплаченные туры центра бронирования «РоссТур». Агентам рекомендуют оплачивать путевки повторно напрямую операторам до 8 октября, иначе бронирования будут аннулированы. Деньги агенты смогут вернуть в страховой компании, отметил Недополз.

В АТОР сомневаются, что агенты смогут компенсировать повторную оплату туров, так как рассчитывать на это могут только и исключительно туристы. Кроме того, подавляющее большинство договоров «РоссТура» было заключено не этой туроператорской компанией. Тогда как под фингарантии попадают только пакеты, проданные непосредственно «РоссТуром».

Напомним, 2 октября туроператоры «Пегас Туристик», Coral Travel, Sunmar и «Интурист» приостановили отрудничество с «РоссТур» из-за долгов по оплате туров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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