Разорился очередной туроператор

Туроператор Danko объявил о прекращении деятельности с 7 сентября в связи с «неблагоприятными рыночными условиями»». Компания аннулирует туры, начинающиеся с 8 сентября 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте туроператора.

Гендиректор туроператора Оксана Люленцева заявила, что после 20 лет продуктивной работы вынуждена приостановить туроператорскую деятельность своей компании: «Для меня и каждого из членов моей команды это личная трагедия».

В компании отметили, что все туристы, забронировавшие и оплатившие путевки, застрахованы в страховой компании «ЕРВ Туристическое Страхование» на общую сумму 50 млн. рублей. Как считают в руководстве туроператора, этих денег хватит, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. Сейчас в компании готовят документы по всем оформленным турам для подачи страховщику. Позже в ассоциации «Турпомощь» подтвердили, что суммы фингарантий туроператора будет достаточно для возмещения ущерба клиентам компании.

В Ростуризме, в свою очередь, готовят приказ об исключении «Данко» из единого федерального реестра туроператоров. Как ожидается, он будет опубликован 7 сентября.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в настоящее время за границей находится около 100-150 клиентов «Данко». Все они обеспечены проживанием и обратными билетами.

Компенсации по путевкам понадобятся 800 клиентам компании, туры которых отменены с 8 сентября. Туристам рекомендуется обращаться в страховую компанию.

Напомним, за лето о прекращении деятельности либо чартерных программ заявили компании Polar Tour, «Матрешка Тур», «Премиум Трэвел», «Натали Турс», DSBW Tours, «Аврора БГ» и «Интрэвел Столешники».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.09.18

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