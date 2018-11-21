Ростуризм назвал причину банкротств туроператоров

Туроператоры неверно оценивают перспективы рынка, что часто становится причиной банкротств. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, нельзя исключать, что некоторые туркомпании объявят о приостановке деятельности.

Сафонов отметил, что турбизнес является высокорискованным, передает «Интерфакс». «В этом году ряд компаний, которые не являются крупными игроками, ушли с рынка. Причиной этому стали их собственные просчеты в текущей операционной деятельности. Они неправильно оценили перспективу рынка. Они считали, что рынок вырастет на те же 20%, которые были в прошлом году, а рынок вырос на 10%. Это проблема некачественного прогнозирования, исключить этого мы не можем», – рассказал глава ведомства.

В то же время, если туроператор соблюдает нормы законодательства, формирует фонды ответственности и адекватно оценивает перспективы развития рынка, то он не будет испытывать проблем, подчеркнул Сафонов.

За последние несколько месяцев около десяти туроператоров и центров бронирования в России объявили об остановке деятельности. Эксперты считают, что таким образом происходит самоочищение рынка. В такой ситуации необходимо следить за тем, чтобы от действий недобросовестных операторов не страдали туристы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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