Туристический коллапс: клиентам «Натали Турс» предстоит долгая битва за свои деньги

Решение Ростуризма исключить «Натали Турс» и ее компании из единого федерального реестра туроператоров, которое запускает механизм компенсации ущерба за счет финансовых гарантий, не поможет клиентам рассчитывать на адекватную и быструю компенсацию за испорченный отдых. Гражданам предстоит долгая борьба за собственные деньги.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что в лучшем случае за счет страховой компенсации клиенты «Натали Турс» смогут рассчитывать на 4,5 тысячи рублей каждый.

«Натали Турс» продала 12 тысяч туров – около 30 тысяч человек не смогли никуда улететь. Практически все они проданы от одного юрлица – «Панорама Тур», а у «Панорамы Тур» фингарантии – 50 млн рублей, плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности «Турпомощи» тоже пойдут на выплаты. Простой арифметический подсчет, и мы видим, что возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тысячи рублей», – сказала Тюрина в интервью bfm.ru.

Ранее сообщалось, что туроператор задолжал клиентам порядка 15 млн долларов (948,5 млн рублей).

Пресс-секретарь РСТ отметила, что «при всем негативе, при всем том, что туристам это решение Ростуризма не особенно поможет, туристы имеют полное право обращаться в страховую компанию «Ингосстрах», подавать документы, которые у них есть, на покупку этих туров, страховая компания будет эти документы проверять».

«Как будут делиться эти 50 млн рублей – пропорционально стоимости тура либо поровну на всех, будет решать страховая компания», – уточнила Тюрина.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что имеющийся страховой фонд не покроет всю необходимую сумму для выплаты туристам. Тем не менее, как отметили специалисты, по закону туристы вправе рассчитывать на эти деньги, если денежных средств страховщика по договору страхования ответственности туроператора оказалось недостаточно.

«Турпомощь» должна уведомить на своем сайте о начале сбора требований о возмещении денежных средств из фонда персональной ответственности туроператора. По закону туристы вправе рассчитывать на средства в фонде персональной ответственности ООО «Панорама Тур», если денежных средств страховщика по договору страхования ответственности туроператора оказалось недостаточно (ст.11.6.)», – говорится в сообщении АТОР.

«Поскольку фонд «Панорама Тур» не достиг максимального размера (это 7% от общего объема денежных средств, полученных от реализации турпродукта), то это произойдет не ранее, чем через 60 дней после даты, когда объединению туроператоров стало известно о прекращении туроператорской деятельности компании», – пояснила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Согласно данным ассоциации, механизм возмещения средств из фонда персональной ответственности «Панорамы Тур» выглядит следующим образом:

– реестр обращений формируется объединением в течение 90 рабочих дней;

– по истечении 90 дней объединение в течение 10 рабочих дней осуществляет рассмотрение предъявленных требований о возмещении денежных средств и прилагаемых к ним документов и принимает решение о возмещении туристу и (или) иному заказчику реального ущерба или об отказе в таком возмещении;

– выплаты из фонда производятся в течение 3 дней после принятия соответствующего решения.

Вместе с тем в Ростуризме также расписали схему возвращения средств клиентов «Натали Турс». В ведомстве подчеркнули, что в данном случае СПАО «Ингосстрах», являющееся страховщиком «Натали Турс» и ее компаний, обязано удовлетворить требование туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения не позднее 30 календарных дней после дня получения указанного требования с приложением всех необходимых документов.

«В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к страховщику обратились одновременно более одного туриста и (или) иного заказчика и общая сумма денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму размера финансового обеспечения туроператора, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Ростуризме, следует также учитывать, что выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством РФ.

В частности, в соответствии со ст. 15 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем услуг прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков, подчеркнули в Ростуризме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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