«РоссТур» уведомил партнеров о прекращении операторской деятельности

«РоссТур» сообщил своим партнерам о прекращении туроператорской деятельности. Однако официальное заявление пока не было опубликовано на сайте компании. Сообщение видят только турагентства. По данным источников Ассоциации туроператоров, уже на этой неделе «РоссТур» может объявить о полной остановке работы, как агентства и как туроператора.

«Туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт застрахованы в страховой компании АО «ЕРВ Туристическое Страхование» на сумму 50 млн. руб. Порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора ООО «РоссТур» установлен статьей 17.5 Закона № 132-ФЗ», – говорится в сообщении компании, которое получили агентства в личном кабинете.

О порядке выплаты страхового возмещения «РоссТур» обещал сообщить в ближайшее время. Страховщик ERV заявление компании никак не комментирует.

Тем временем, источники АТОР на туроператорском и агентском рынках говорят, что речь на этот раз пойдет уже о полной остановке работы «РоссТура», как агентства и как туроператора.

Компания в основном работала в качестве центра бронирования и реализовывала туры, сформированные другими туроператорами. Это подтверждается сканами договоров клиентов, в документах туроператором указан непосредственный поставщик услуг, а не «РоссТур». Ранее сообщалось, что отказавшись от деятельности туроператора, компания планирует сохранить агентскую. У «РоссТура» есть собственные офисы, которые представлены 422 агентствами в 161 городе. К тому же продолжат работу авиакассы, которые выделены в другое юрлицо.

12 октября «РоссТур» сообщил о передаче собственного центра бронирования сети «Магазин горящих путевок» (МГП). Предполагается, что МГП будет выплачивать агентствам 0,5% от стоимости путевки в счет долга «РоссТура».

В АТОР отмечают, что агенты отнеслись к этой идее с довольно большим скепсисом: чтобы «отбить» хотя бы 100 тысяч рублей, необходимо будет забронировать и оплатить через «МГП» не менее 200 туров. «При этом в «РоссТуре» по каждому из агентств «зависло» до нескольких миллионов рублей. Вернуть деньги по схеме с «МГП» получится очень нескоро», – делают вывод в Ассоциации.

Агентства, работавшие с туроператорами через «РоссТур», начинают оплачивать заявки напрямую. В то же время для небольших предпринимателей проблемно повторно оплатить сорвавшиеся бронирования. Многие пострадавшие от «РоссТура» агентства даже говорят о намерении прекратить работу в сфере туризма, сообщили в АТОР.

Турагенты создали петицию под названием «Прекратите отмывание денег за счет честных турагентов». Обращение направили в Минэкономразвития. «Мы, агенты, которые пострадали от рук «РоссТур», в частности от Недополза А. (руководитель «РоссТура» – прим. ред.), просим разобраться в этой ситуации и помочь нам и нашим туристам вернуть наши деньги, которые мы ни у кого не крали, а заработали честным трудом. Чтоб эта ситуация не осталась не замеченной», – говорится в тексте петиции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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