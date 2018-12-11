Южноуральские туристы, оставшиеся в Китае из-за долгов туроператора, вернутся 14 декабря

Туристы из Челябинской области, за которых «забыл» заплатить туроператор, вернутся домой в конце недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро», в министерстве транспорта РФ 10 декабря прошло совещание по ситуации с отменой рейсов авиакомпанией «ИрАэро» и туроператором «Жемчужная река» в Китай и из Китая.

«По итогам совещания туроператором «Жемчужная река» был подтвержден факт наличия задолженности за уже осуществленные перевозки туристов на остров Хайнань. Туроператор не подтвердил готовность незамедлительно оплатить авиарейсы по вывозу туристов из Хайкоу и Санья», – сообщили в авиакомпании.

Несмотря на это, с сегодняшнего дня возобновлены рейсы из Китаяв Россию, чтобы оказавшиеся там туристы смогли вернуться домой. При этом с опозданием прибудут в Россию только туристы из Казани, заверили в авиакомпании: 11 декабря из Хайкоу в Татарстан будут отправлены туристы, которые должны были улететь 8 декабря. У почти 1500 туристов «Жемчужной реки» отдых в Китае заканчивается с 12 по 15 декабря. Это туристы из Уфы, Челябинска, Самары, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Рейс в Челябинск намечен на 14 декабря. На нем домой вернутся 350 южноуральцев.

Напомним, с 7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в города Хайкоу и Санья и аннулировала данные рейсы в связи с образовавшейся задолженностью и систематическими нарушениями графика платежей туроператором «Жемчужная Река». «Новых рейсов из России в Китай авиакомпанией «ИрАэро» совместно с туроператором «Жемчужная река» производиться не будет. Авиакомпания намерена возместить ущерб, причиненный «Жемчужной рекой», в судебном порядке», – заявили в пресс-службе перевозчика.

Между тем, в отношении руководства туроператора СКР возбудил уголовное дело. Топ-менеджмент подозревают в злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что, получив от клиентов более 1 миллиона рублей, руководство фирмы не исполнило взятые на себя перед ними обязательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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