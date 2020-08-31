Юристы советуют пострадавшим от прекращения деятельности «Клео тур» писать заявления в полицию

Юристы туррынка советуют туристам и турагентам, которые пострадали от закрытия «Клео тур», писать заявления в полицию и прокуратуру своего региона. Сейчас турагенты не всегда могут получить полную информацию по забронированным турам ни от консолидатора, ни от туроператоров. Ситуацию усложняет то, что многие турфирмы не могут документально подтвердить, что они вообще перечисляли деньги в адрес «Клео тур» – способы оплаты были весьма странными.

Как ранее писал «Новый День», центр бронирования «Клео тур», а точнее, одно из его юрлиц – ООО «Санвэй», объявил о приостановке деятельности в конце прошлой недели. Консолидатор – это фирма-прослойка, через которую небольшие турагентства осуществляли бронирование туров у туроператоров для своих туристов. Ассоциация туроператоров России оценивала возможный ущерб туристов и туркомпаний в 100-200 миллионов рублей.

В основном услугами ЦБ пользуются небольшие фирмы, не имеющие собственных договоров с туроператорами. Они заключали договор с одним из юрлиц «Клео тур» (ООО «Санвэй» было лишь одним из них), бронировали через консолидатора туры, формируемые туроператором. Деньги туристов перечисляли одним из многих способов в адрес «Клео тур», а консолидатор должен был перечислить их на счет туроператора. Сейчас турагенты, которые работали с «Клео тур», говорят, что способов оплаты было много.

«Можно было заплатить в специальных терминалах «Клео тур», которые не выдавали даже чеков, можно было перечислить в онлайн-банке на карточку сотрудника, а тот уже перечислял деньги каким-то образом оператору. Можно было официально на счета отправлять деньги. Кто как мог – тот так и делал. В основном с ЦБ работали маленькие агентства, из маленьких городов. И сейчас все агенты не знают, как доказывать туристам, что деньги туристов были отданы в «Клео тур», – рассказала «Новому Дню» сотрудница одного из агентства Екатеринбурга, которая попросила не называть ее имени.

В Telegram-канале, где сейчас общаются бывшие партнеры ООО «Санвэй» и других юрлиц «Клео тур», уже собралось более 700 агентов из разных городов России. Большинство из них заняты тем, что выясняют у туроператоров: а существуют ли вообще бронирования и какая часть тура оплачена. Дело в том, что и сам «Клео тур», и туроператоры закрыли турфирмам доступ к личным кабинетам. Сейчас узнать судьбу забронированных туров можно только в личном общении между турагентством и туроператором. Судя по сообщениям агентов в чате пострадавших, часть заявок «Клео тур» с вылетом на сентябрь, на октябрь были оплачены, а значит, отдых туристов не должен быть сорван. У других есть ситуации, когда из 100% отданных туристом денег за бронь перечислено только 30% или еще меньше. То есть еще 70% придется доплачивать турагентам из своего кармана либо ждать решения судов.

Юристы советуют турагентам и туристам, у которых не состоятся поездки по вине «Клео тур», подавать заявления в полицию и прокуратуру. Турфирмам также нужно собрать все возможные документальные доказательства оплаты тура. Об этом сегодня в прямом эфире инстаграма юридической фирмы для туррынка «Байбородин и партнеры» @ukab.ru говорила юрист Анастасия Семенова.

«Проблема в том, что официально объявил о приостановлении деятельности только «Санвэй», но есть проблема и с другими юрлицами «Клео тур» – их около 20. Много проблем с оплатами и подтверждениями, в целом с договорной цепочкой, – рассказала юрист в эфире. – К сожалению, многие турагентства не ведут четкий документооборот. И когда «Клео тур» отключил личный кабинет, у турагентств на руках не осталось никаких документов, подтверждающих существование заявок и оплату. Так делать нельзя. Ведите документооборот, сохраняйте подтверждение бронирований, счета, по которым вы платите».

По словам юриста, сейчас турагентства собираются подавать заявления в прокуратуру и правоохранительные органы. «Это можно делать в своем регионе. Рекомендуем подавать заявление не на то лицо, которому производилась оплата, а на более широкий круг учредителей компании. Либо можно написать заявление на неустановленный круг сотрудников, если вы платили с карты на карту сотрудников. Правоохранительные органы будут смотреть, есть ли тут признаки мошенничества, – сообщила Анастасия Семенова. – Если подача заявлений будет носить массовый характер, то они могут быть объединены в общее производство на федеральном уровне».

В пресс-службе УВД по Екатеринбургу корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что на данный момент заявлений в отношении ООО «Санвэй» не поступало.

Добавим, ранее один из основателей компании «Клео тур», президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков дал большое интервью порталу HotLine.Travel. Господин Пузанков, по его словам, уже много лет не имеет отношения к «Клео тур», но остается идеологом проекта. Говоря о текущей ситуации, он сообщил, что сейчас «будет формироваться реестр возвратов турагентам, затем – такой же реестр по дебиторке с туроператорами». ООО «Санвэй» будет пытаться получить от туроператоров деньги, которые были ранее перечислены за несостоявшиеся из-за коронавируса туры.

«Естественно, что они вряд ли захотят расстаться с деньгами раньше 31 декабря 2021 года. Но тем не менее «Санвэй» должен сделать всё юридически корректно – истребовать эти средства с туроператоров. У компании есть еще определенный имущественный комплекс, который будет реализован. Далее по мере поступления денег планируем распределять их между кредиторами, т. е. выплачивать турагентствам», – говорил Максим Пузанков. «Новый День» пытался дозвониться до Максима Пузанкова, но он сбрасывает входящий вызов.

В Уральской ассоциации туризма сообщили, что на данный момент к ним поступило только одно обращение от турагента, который может оказаться потенциально пострадавшим от остановки деятельности «Клео тур». При этом в ассоциации сообщили: «Клео тур» не входит в состав УАТ, сотрудники и руководители УАТ не являются работниками и учредителями данной компании», – говорится в официальном заявлении ассоциации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

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