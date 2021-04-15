На туристической выставке расскажут про альтернативу Турции

16-17 апреля в Екатеринбурге пройдет масштабная туристическая выставка «Лето-2021». В мероприятии не смогут принять представители турецких отелей, поскольку с сегодняшнего дня авиасообщение между странами приостановлено. Но участники обещают рассказать об альтернативах, которые могут привлечь уральцев.

«Представители турецких отелей, к сожалению, не приедут по понятным причинам. Но у нас будут главы национальных офисов по туризму Хорватии, Болгарии, Израиля, консулы разных стран. Представители туристических организаций из Армении расскажут про чартеры и туристические программы, которые могут быть интересны уральцам», – рассказал «Новому Дню» директор выставки, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Известно, что на выставке пройдет презентация туристических возможностей Израиля, что может стать актуальным, поскольку в туристической отрасли курсирует информация о возможном открытии страны для россиян в мае. Также спикеры расскажут об отдыхе в Болгарии, Малайзии. Отдельный блок будет посвящен теме восстановления после коронавируса: санатории презентуют программы лечения.

Рядовым посетителям можно будет напрямую пообщаться с отельерами из разных регионов России, узнать об условиях размещения в предстоящем сезоне, о ценах и программах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

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