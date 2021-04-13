Туристам, не попадающим в Турцию, предлагают лететь с октября, либо менять направление с доплатой

Туроператоры назвали условия, по которым будут заменять турецкие туры. Туристы могут либо перенести даты отдыха на осень и 2022 год, но сохранить при этом продолжительность, цену и отель. Либо поменять направление и по сути забронировать новую путевку по текущим ценам, которые заметно выросли. Для некоторых это будет уже третий подряд перенос отдыха: люди ждут моря или своих денег с начала 2020 года.

На данный момент почти все туроператоры назвали свои условия по переносу туров в связи с отменой рейсов в Турцию и Танзанию в период с 15 апреля по 1 июня. Большинство компаний следует рекомендациям Ростуризма и предлагает своим клиентам перенести даты отдыха, либо перенести деньги на новую заявку и выбрать другую страну, но уже по текущему курсу и ценам – чаще всего дороже. Вернуть деньги туристы сейчас смогут только в случае аннуляции договора, но – с учетом фактически понесенных туроператором расходов. Поскольку речь идет о заездах с ближайшими датами вылетов, вернут людям очень небольшой процент от уплаченного.

В частности, туроператор Coral Travel предлагает туристам, которые должны были лететь с 15 апреля до 31 мая, перенести 100% заявку на даты с 1 октября 2021 года по 31 мая 2022 года. В таком случае сохраняются все условия: отель, количество ночей и так далее. Доплачивать ничего не нужно. Второй вариант – аннулировать тур и перенести деньги на новый – в любую открытую страну, в любой отель. Но перебронирование будет осуществляться по текущему курсу и стоимости продукта. Переносятся деньги со старой заявки в рублях. В этом случае, вероятно, придется доплатить: многие бронировали Турцию по акциям еще зимой, с тех пор цены на все направления значительно выросли.

Примерно то же самое предлагает оператор TUI, правда, у него еще есть вариант перенести отдых в Турции или Танзании на даты с 1 июня по 30 сентября текущего года, но – по ценам на сегодняшний день. «Интурист» дифференцировал перенос в зависимости от дат вылета. Тем, у кого были даты вылета до 27 апреля, предлагают перенести отдых на период с 15 октября до конца 2021 года. Тем, кто бронировал майские праздники (с 28 апреля до 15 мая) выделяют полностью октябрь. В случае если турист хочет отдохнуть в разгар сезона – с 1 июня по 30 сентября, придется доплатить по текущему курсу.

Что касается тех, у кого вылет запланирован на даты после 1 июня, всем предлагают дождаться дальнейших решений властей. В инстаграме туристического агентства Friends Travel из Екатеринбурга директор Наталья Паутова рассказывает, что и вчерашний, и сегодняшний день в профильных чатах – лавина сообщений. У турфирмы есть клиенты, которым придется переносить отдых уже в третий раз. Впервые поездка отменилась в марте 2020 года, когда началась пандемия и часть операторов переносили вылеты на лето, но тогда они тоже не состоялись. И вот сейчас, год спустя, уральцам третий раз отказывают в отдыхе. Денег они, естественно, тоже вернуть не могут.

Есть и такие уральцы, у которых рейсы в Турцию должны состояться сегодня. На форуме сайта Umama пользователь с ником «Светлана Леонидовна» пишет, что рейс в Анталью у нее будет сегодня ночью. Туроператор предлагает туристам лететь, поскольку запрет на вылеты действует только с 15 апреля. Если человек не явится на посадку, будет считаться, что он пропустил рейс, и никакого возмещения за упущенный отдых он не получит. Судя по онлайн-табло Кольцово, в Анталью действительно сегодня ночью вылетает 4 рейса разных авиакомпаний, еще два самолета повезут уральцев в Стамбул. Никаких отмен не анонсировано. Портал для турбизнеса TourDom.ru сообщает, что большинство операторов приняло решение отправлять туристов и 13, и 14 апреля. Как они будут возвращаться в Россию, пока не известно.

Как ранее писал «Новый День», по данным Ассоциации туроператоров России, туры в Турцию с заездами в период с 15 апреля по 31 мая забронировали 533 тыс. 200 туристов. Общая стоимость путевок составила 354,6 млн евро (32 млрд рублей), сообщает «Вестник АТОР».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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