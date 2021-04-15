После закрытия Турции цены на другие направления выросли

Турагенты сообщают, что после прекращения авиасообщения с Турцией начали расти цены на все другие направления отдыха, доступные сейчас россиянам. Дорожают туры в Краснодарский край, ОАЭ, на Кубу и Мальдивы. Эксперты называют это спекулятивным явлением, которое скоро должно завершиться.

Напомним, оперштаб России заявил о прекращении авиасообщения с Турцией в период с 15 апреля по 31 мая. По данным Ассоциации туроператоров России, туры с заездами именно в эти даты забронировали 533 тыс. 200 человек. Общая стоимость путевок составила 354,6 млн евро (32 млрд рублей). Естественно, туроператоры не смогут вернуть эти средства сейчас. Большинство туристических компаний предлагают либо перенести даты отдыха и отправиться в Турцию, когда ее откроют, либо выбрать другое направление. Более подробные условия нужно запрашивать у своего оператора, поскольку они постоянно меняются.

Турагенты сообщают, что туристы, которые решили перенести деньги на новую заявку и отправиться в другую страну, либо в путешествие по России, уже столкнулись с резким скачком цен. Речь идет и о турах в Краснодарский край, Крым, и о зарубежных – в ОАЭ, на Кубу и Мальдивы. Обсуждение этой проблемы ведется со вчерашнего дня в закрытых телеграм-чатах для турагентов и в группах в фейсбуке. Например, участники сообщества «Трэвел Президиум» рассказали, что рассматриваемый тур на Кубу всего за сутки подорожал более чем на 150 тысяч рублей: ранее он стоил около 400 тысяч, сейчас – ближе к 600 тыс. Другой участник говорит, что цена самого бюджетного пансионата в Крыму, который хотели рассмотреть пенсионеры, за ночь выросла с 38 до 52 тысяч рублей, а цена тура в более дорогой отель – с 160 до 210 тысяч. Таких сообщений – десятки.

«Я думаю, что это проявление резко выросшего спроса. Возможно, есть отдельные спекулятивные проявления со стороны недобросовестных участников рынка. Но со временем все это выровняется тем или иным образом», – прокомментировал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Добавим, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету по социальной политике и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность роста цен на российских курортах после закрытия Турции и Танзании. По ее словам, поступают «жалобы граждан на то, что поскольку закрываются страны или не открываются по причине коронавируса, то наши люди сориентировались на внутренний туризм, но тут же наши туристические компании, гостиницы начали очень резко поднимать цены».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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