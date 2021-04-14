«Вместе с ФАС обратите на это внимание...» Матвиенко возмутилась ростом цен на курортах России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету по социальной политике и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность роста цен на российских курортах после закрытия Турции и Танзании.

Политик, ссылаясь на информацию СМИ, заявила, что отдых в Крыму обходится дороже, чем в Египте. «Одна из газет недавно написала, что одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе «все включено», – сказала Матвиенко, чьи слова приводит РИА «Новости».

По ее словам, поступают «жалобы граждан на то, что поскольку закрываются страны или не открываются по причине коронавируса, то наши люди сориентировались на внутренний туризм, но тут же наши туристические компании, гостиницы начали очень резко поднимать цены». «И это вместо того, чтобы наоборот создать привлекательные условия для граждан», – возмутилась спикер Совфеда.

«Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц», – констатировала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель Совета Федерации попросила главу комитета палаты по соцполитике Инну Святенко совместно с ФАС обратить внимание на эту ситуацию, «чтобы не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах отдыха, гостиницах».

Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за ухудшения в этих странах ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Симферополь, Наталья Петрова

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