В России хотят ограничить рост цен на услуги отелей

В России предложили ограничить рост стоимости услуг гостиниц. Ажиотажный спрос провоцировал подорожание номеров в отелях на черноморском побережье до 100%. В результате многие россияне были вынуждены отказаться от планов на отдых у моря.

Госрегулирование цен на услуги гостиниц предлагает ввести Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, передает РИА «Новости».

«В начале апреля правительство РФ, исходя из эпидемиологической ситуации, приняло решение ограничить авиасообщение с Турцией – одним из самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха у россиян. На фоне этого администрации гостиниц на черноморских курортах России резко повысили цены на свои услуги по размещению туристов», – говорится в письме за подписью директора ИСИРГИ Максима Петунина.

По его словам, в ряде случаев рост цен на гостиничные номера составил до 100%. В связи с этим «тысячи российских семей, в том числе с детьми, которые еще недавно планировали провести свой летний отпуск на Черном море в России, могут отказаться от своих планов, в первую очередь, из-за резко возросшей финансовой нагрузки», указывается в письме.

Авторы инициативы предлагают рассмотреть вопрос о введении ежегодного госрегулирования цен на услуги гостиниц в Краснодарском крае, Республике Крым и других курортных зонах страны в период с 1 мая по 31 сентября с установлением предельных, максимально допустимых цен на гостиничные номера в зависимости от их категории. При этом ИСИРГИ напоминает об успешном опыте ограничения стоимости услуг отелей во время проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила проверить резкий рост цен на российских курортах после отмены полетов в Турцию и Танзанию. Ее насторожило, что отдых в Крыму оказался дороже, чем в Египте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.05.21

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