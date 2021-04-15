Отдых в Сочи подорожал на 50% с отменой полетов в Турцию

Владельцы гостиниц в Сочи резко подняли цены на проживания на фоне отмены полетов в Турцию. Средняя стоимость отдыха на российском курорте выросла на 50%, передает ТАСС.

«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то – на 100%», – пояснила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Она добавила, что стоимость заранее забронированных номеров не изменится. А вот новым туристам придется выбирать даты и номера из того, что осталось в свободном доступе и уже по новым ценам.

По мнению экспертов, после возобновления авиасообщения с Турцией бум подорожания закончится.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проверить резкий рост цен на российских курортах после отмены полетов в Турцию и Танзанию. Ее насторожило, что отдых в Крыму оказался дороже, чем в Египте.

По данным турагентов, все альтернативные Турции и Танзании направления отдыха подорожали. Так, тур на Кубу всего за сутки с 400 тысяч рублей вырос до 600 тысяч. Номер в самом бюджетном пансионате в Крыму за сутки подорожал с 38 до 52 тысяч рублей, а номер в отеле – с 160 до 210 тысяч.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.04.21

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