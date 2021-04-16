Госдума попросит ФАС и МЭР разобраться с ростом цен на курортах России

В Госдуме возмутились резким ростом цен на отдых в России после закрытия Турции и Танзании. Депутаты направят материалы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития (МЭР) для принятия мер по предотвращению роста цен на отечественных курортах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав недопустимой реакцию отечественного туристического и гостиничного бизнеса на ограничения авиасообщения с упомянутыми странами.

Политик напомнил, что Россия закрыла перелеты в Турцию и Танзанию из-за всплеска заболеваемости Covid-19 в этих странах. Он счел это «необходимой мерой», так как «государство должно заботиться о здоровье своих граждан».

«Но как на это отреагировал туристический и гостиничный бизнес, перевозчики нашей страны? Как оказалось повышением цен, причем для многих семей неподъемным. Это недопустимо», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, депутаты «на ближайшем заседании Совета Госдумы рассмотрят этот вопрос и предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых».

Как сообщал «Новый День», ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила проверить резкий рост цен на российских курортах после отмены полетов в Турцию и Танзанию. Ее насторожило, что отдых в Крыму оказался дороже, чем в Египте.

ФАС уже заинтересовалась подорожанием отелей на российских курортах. «Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», – заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что владельцы гостиниц в Сочи резко подняли цены на проживания на фоне отмены полетов в Турцию: средняя стоимость отдыха на российском курорте выросла на 50%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.04.21

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