Российским отельерам пригрозили штрафами за необоснованный рост цен

Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит для отельеров разъяснения о штрафах за необоснованный рост цен. Об этом сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова на совещании в Совете Федерации, передает «Прайм».

Чиновница обратила внимание на участившиеся случаи отмены отелями брони туристов для перепродажи по более высоким ценам. «Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее от туристов, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке», – рассказала она.

«С тем, чтобы это пресечь, мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые в этот момент могут быть применимы при нарушении прав потребителя в этом случае», – добавила Лосенкова.

По ее словам, предупреждение о недопустимости такой практики направят всем средствам размещения, которые классифицированы и находятся в реестре.

На прошлой неделе председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила проверить резкий рост цен на российских курортах после отмены полетов в Турцию и Танзанию. Ее насторожило, что отдых в Крыму оказался дороже, чем в Египте.

СМИ сообщали, что владельцы гостиниц в Сочи резко подняли цены на проживания на фоне отмены полетов в Турцию: средняя стоимость отдыха на российском курорте выросла на 50%.

Москва, Наталья Петрова

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