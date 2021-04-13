Неделю за два дня: жителям России предлагают сменить Турцию на более дорогой Крым

Туристы, собиравшиеся посетить Турцию в апреле – мае, могли бы провести майские праздники в Крыму. С таким заявлением ожидаемо выступил глава комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. При этом на прошлой неделе он заявлял, что почти все места на майские праздники, да и на июнь – июль уже заняты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за сложной эпидобстановки в Турции, РФ с 15 апреля закрывает авиасообщение с этой страной. Пока ограничения вводятся до 1 июня. По предварительным данным, туры на этот период купили около полумиллиона россиян. Теперь им предлагают переориентироваться на отечественные курорты.

«Крым готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым», – цитирует Черняка РИА Новости.

Он не стал заострять внимание на том, что отдых в Крыму обойдется минимум в 1,5 раза дороже.

«Россияне забронировали на апрель – май в закрытой Москвой до лета Турции путевок на 32 миллиарда рублей (эти 533 тысячи человек могли посадить на новый карантин всю РФ), – комментирует ситуацию «Крымский канал». – Вместо программы кэшбека от Ростуризма можно запустить обмен этих путевок на отечественный отдых из расчета: неделя в Анталье на двое суток в Крыму – согласно действующим прейскурантам».

Не упомянул Черняк и о том, что в РК заболеваемость тоже растет. Умолчал и проблемах с водой. Но не преминул напомнить, что мест в отелях категории 4 и 5 звезд уже почти нет. Но при этом, опять же, опустил, что и самих отелей такой категории в Крыму почти нет.

Между тем, Турцию, как правило, выбирают любители ленивого отдыха, предпочитающие определенный комфорт и систему «все включено». А им предлагают заполнить еще не востребованные места размещения «эконом-класса» и самим заботиться о питании и развлечениях. Да еще заплатить за это гораздо больше, чем они рассчитывали потратить в Турции.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.04.21

Киев объявил войну народу Донбасса – Лавров. / Мошенница обобрала крымских предпринимателей «именем администрации». / Лавров призвал Запад удержать Зеленского от «безрассудных действий». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»