Собираясь за рубеж, готовьте 10-30 тысяч рублей на Covid-тесты

Ужесточение требований к въезжающим из-за рубежа россиянам значительно удорожит путешествия. С 1 мая нужно будет сдавать не один, а два ПЦР-теста по прилете в Россию. Итого семья из трех человек должна будет заплатить 10-30 тысяч рублей только за тесты: итоговая сумма зависит от страны, в которую летят туристы, и от прайса конкретной лаборатории.

Напомним, Роспотребнадзор обязал всех прибывающих в страну из-за границы сдавать ПЦР-тест на коронавирус не один, а два раза. Постановление ведомства опубликовано вчера на официальном интернет-портале правовой информации. Для тех, кто приезжает из Турции и Танзании, новые правила уже начали действовать. Для туристов и гостей из других стран двойное тестирование на коронавирус введут с 1 мая.

«Интервал между первым и вторым лабораторным исследованием на Covid-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток», – говорится в постановлении Роспотребнадзора. Первый тест надо сделать и загрузить на «Госуслуги» в течение 72 часов по прилете, второй – не позднее пяти дней после прибытия в Россию. Интервал между тестами должен быть не менее суток.

«Новый День» посчитал, сколько семья из трех человек теперь должна потрать только на ковидные тесты при выезде за границу. Стоимость ПЦР-анализа в клиниках Екатеринбурга сегодня колеблется от 1800 до 2500 рублей. В большинстве зарубежных стран, куда сегодня пускают туристов из России, от вас потребуют результат отрицательного теста еще при посадке в самолет. То есть первые траты ждут семью еще до вылета: 5400-7500 рублей придется отдать за троих (тест для детей до 12 лет во многих странах не требуется, но мы берем максимальный расчет).

Далее деньги на тестирование могут потребоваться в стране прибытия. Например, Кипр, куда сегодня летают полулегальные грузопассажирские рейсы, требует оплатить анализ в аэропорту – стоит это 30-40 евро. В пересчете на рубли одна семья должна будет отдать 8-10 тысяч рублей (если ребенок старше 12 лет). В ОАЭ тесты обещают делать бесплатно. На Кубе и Мальдивах тоже дополнительные траты пока не потребуются.

И, наконец, тестирование при возвращении в Россию, которое теперь придется проходить дважды. В данном случае сдавать анализ должны вообще все граждане, включая самых маленьких детей. В зависимости от стоимости ПЦР-теста, семье из трех человек придется заплатить 10800-15000 рублей.

Итого: при планировании путешествия за рубеж в современных реалиях семье из трех человек нужно заложить в бюджете траты на ПЦР-тесты в размере от 10800 до 32500 рублей, в зависимости от состава семьи и страны.

В региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса в Свердловской области сегодня напомнили, что «отказ от проведения анализа и его загрузки на портал «Госуслуги» влечет за собой ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Статья предусматривает штраф до 40 000 рублей. Если действия нарушителя повлекут вред здоровью других – до 300 000 рублей».

Добавим, что после закрытия перелетов в Турцию и Танзанию цены на альтернативные направления, по словам турагентов, и без того выросли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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