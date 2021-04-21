Россия ввела двойные тесты для всех прибывших из-за границы

Роспотребнадзор обязал всех прибывающих в страну из-за границы сдавать двойной ПЦР-тест. Постановление ведомства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Для тех, кто приезжает из Турции и Танзании, новые правила уже начали действовать. Для туристов и гостей их других стран двойное тестирование на коронавирус введут с 1 мая.

«Интервал между первым и вторым лабораторным исследованием на Covid-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток», – говорится в постановлении Роспотребнадзора. Второй тест должен быть сделан не позднее пяти суток после прибытия в Россию.

Дополнительно, в аэропортах прибывших иностранцев и лиц без гражданства будут выборочно тестировать на коронавирус.

Как сообщал «Новый День», с 15 апреля Роспотребнадзор обязал всех россиян, вернувшихся из других стран сдавать ПЦР-тест. Тестирование стало обязательным для прибывающих любым видом транспорта, а пройти его нужно в течение трех дней после возвращения.

С 15 апреля Россия ограничила полеты в Турцию и Танзанию из-за высокого роста заболеваемости там Covid-19. Планируется, что авиасообщение возобновят с 1 июня.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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